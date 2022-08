Louvain-la-Neuve: l’ASBL «Un Toit Un Cœur» cherche des bénévoles et des donateurs

Sans UTUC, ces personnes précarisées seraient à l’extérieur 24 heures sur 24:"Le centre d’accueil de jour était situé rue des Bruyères. Il s’est révélé être trop petit. Depuis 2019, l’ASBL est hébergée dans des conteneurs à la voie des Gaumais, faute d’avoir pu nous installer dans le quartier de Lauzelle. Nous sommes en recherche d’un local définitif. Une solution va peut-être être trouvée avec l’agence immobilière sociale qui devrait construire des logements et pourrait nous héberger", poursuit Évelyne Louveaux.

L’ASBL est actuellement en situation précaire. Elle cherche des bénévoles pour pouvoir poursuivre ses activités:"Nous avons une dizaine de bénévoles. Certains sont présents depuis le début. Il est nécessaire de recruter d’autres personnes qui auraient par exemple une demi-journée à consacrer à l’ASBL (010 88 13 80). Nous travaillons avec trois kots-à-projet: le Kap Quart, le kot des Droits de l’Homme et la Coquille. Les étudiants sont présents six mois par an. Chaque année, nous devons les former".

Appel aux dons: 25 000 € sont nécessaires

L’ASBL a aussi besoin de soutien financier:"Nous sommes subsidiés par la Province du Brabant wallon, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’UCLouvain et la Région wallonne. Les subsides ne couvrent qu’un tiers des salaires. Les dépenses de personnel supplémentaires suite à l’absence de bénévoles à risque au moment du Covid ont grevé notre budget. Faute de moyens, nous avons mis fin au contrat d’une éducatrice sociale. Nous fonctionnons à présent avec une assistance sociale à temps plein et un éducateur à trois quatre temps. L’assistante sociale a déjà permis de reloger ou remis en institution pas mal de personnes. Pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, nous devons trouver 25 000 €. C’est pourquoi nous lançons un appel aux dons".Le compte est BE38 3630 4930 8372 (déductibilité fiscale à partir de 40 €).

www.utuc.be