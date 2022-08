Le Douaire va-t-il être détruit à Ottignies?

"Au travers du plan d’aménagement, la Commune affirme sa volonté de renforcer la centralité d’Ottignies, de redéployer ce centre; y retrouver un dynamisme et une attractivité profitable à tous, durable sur le plan environnemental, social et économique. Elle entend renforcer l’accueil résidentiel dans le centre de la ville, requalifier le cadre de vie au travers, notamment, des espaces publics en supprimant le monopole du stationnement et en dégageant des espaces pour la nature en ville et pour les modes actifs", lit-on dans les documents.

Le Douaire va-t-il être démoli? C’est possible, mais rien n’est certain. Le PCAR est un document qui propose une vision de l’aménagement du territoire. Il ne s’agit donc pas de projets précis mais bien d’orientations désirées par la Ville qui souhaite"aménager un centre urbain où prime la qualité du cadre de vie et des activités, au bénéfice des habitants et plus largement des Ottintois".

Toutefois, on peut lire dans les documents, à propos du Douaire et ses 39 commerces dominés par les enseignes de l’équipement de la personne et de la maison, que"bien que ce centre commercial présente la meilleure offre commerciale de la ville, celui-ci demeure peu attractif du fait de sa morphologie. Sa configuration refermée vers l’intérieur et le fait qu’il soit entouré d’espaces de stationnement asphaltés en font un lieu peu qualitatif dans le centre-ville".

Du logement, il y aura

Une ou des nouvelles constructions avec rez-de-chaussée commercial et du logement aux étages est une des pistes avancées de même que l’ouverture de façades.

Car une chose est sûre, le site perdra sa vocation uniquement commerciale et accueillera du logement. Le PCAR entend en effet modifier la destination de la zone au plan de secteur pour la faire passer de zone d’activité économique mixte à une zone d’habitat où peuvent coexister différentes fonctions (logement, commerce, équipement communautaire...). Ce changement vise notamment"une meilleure intégration du tissu commercial dans un contexte de centre urbain habité. La morphologie actuelle du centre commercial correspond plus à une urbanisation périphérique qu’à du commerce de centre urbain".

Avec le PCAR, la zone d’activité économique industrielle (les Bétons Lemaire) deviendra aussi une zone d’habitat avec une mixité de fonctions (habitat, commerces, services et espaces verts).

D’après les documents, 1 137 à 1 468 nouveaux logements pourraient voir le jour pour un total de 2 400 à 3 907 habitants. Et la volonté de la Ville est de maintenir et d’attirer des familles avec enfants dans le centre-ville.

Création d’une école fondamentale

Pour faire face aux besoins en matière scolaire, la construction d’une école fondamentale est d’ailleurs prévue dans le PCAR sans qu’un endroit précis ne lui soit déjà dédié dans les plans.

Vu que des places de parking sont amenées à disparaître près du Douaire, le PCAR envisage, comme préalable à la transformation du centre commercial, de réaliser un parking en ouvrage de minimum 450 places en contrebas de la Ferme du Douaire.

Désenclaver le site des Bétons Lemaire

En termes de mobilité, l’objectif est notamment de"désenclaver le site des Bétons Lemaire via une nouvelle voirie structurante traversant le site en reliant la rue de Franquenies à la rue du Monument dans sa partie Nord. (...) Sa mise en œuvre nécessite un ouvrage de franchissement du chemin de fer dans la partie Nord du site." Le tracé proposé dans les plans n’est pas précis, est-il souligné.

Ce désenclavement se fera également au travers d’une"connexion réservée exclusivement aux modes actifs au droit d’un passage sous voie à créer sous la ligne de chemin de fer 140 et de cheminements vers le Bois des Rêves et la rue de Renivaux où se trouve le collège du Christ-Roi".

L’ensemble du projet s’articule autour d’une double trame, la trame verte reliant la prairie Orban au site des Bétons Lemaire et la trame bleue qui entend valoriser la Dyle.

Tout cela est la vision de la Ville qui recueille actuellement l’avis de la population au travers de l’enquête publique. Ensuite, soit le conseil communal adopte le PCAR, soit il le modifie et il devra repasser par l’enquête publique. Une fois adopté par le conseil communal, le document doit être approuvé par la tutelle régionale pour entrer en vigueur.

Il reviendra ensuite à la Ville, aux instances publiques mais surtout aux promoteurs et propriétaires des parcelles concernées de concrétiser ce PCAR. Ce qui prendra quelques années.

Les documents soumis à l’enquête publique sont accessibles sur le site de la Ville ( www.olln.be).

Une réunion publique d’information se tiendra le mercredi 7 septembre à 20 h à l’hôtel de ville où il sera aussi question du schéma directeur du centre d’Ottignies, autre document urbanistique actuellement à l’enquête publique.