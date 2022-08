Coup d’envoi de la Coupe AWBB de 3x3

Ce week-end des 20 et 21 août sera destiné au basket. À côté des matches de Coupe AWBB qui ont déjà repris il y a deux semaines, la fédération organise ce dimanche sur la piste d’athlétisme indoor de Louvain-la-Neuve la deuxième édition de la Coupe de 3x3. Au niveau des messieurs, 24 équipes se sont inscrites, parmi lesquelles figurent six formations du Namurois (Belgrade, Beez, Loyers, Ciney, Profondeville, Fernelmont). Chez les dames, quatre équipes namuroises (Ciney A, Ciney B, Profondeville, Namur) font partie des seize formations en lice. Les huit meilleures équipes chez les hommes et chez les dames seront qualifiées pour la finale, qui aura lieu le week-end de Pâques. T.B.