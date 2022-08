Ottignies-Louvain-la-Neuve: de l’eau fraîche et une boule de glace offerts aux exposants lors de la brocante de La Palestre

La 35e brocante annuelle de la Palestre a attiré 262 exposants dimanche dernier à Limelette, dans l’avenue Léon Fournet et aux alentours : « Samedi, à 19 h, on nous téléphonait encore pour obtenir un emplacement. Finalement, nous avons réussi à ajouter une dizaine d’emplacements non prévus au départ, raconte Sonia Delcol, organisatrice de la brocante avec son frère Stéphane. Cette année, nous avions loué des caddies que nous avons mis à la disposition des visiteurs pour leur permettre de transporter leurs achats ».