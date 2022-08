Louvain-la-Neuve: peine de probation pour un dealer, peine de travail pour son bodyguard

"Je le connaissais bien et j’étais au courant de ses activités. J’ignorais ce qui se passait dans le garage car, à l’époque, je travaillais en France en semaine et je ne revenais que le week-end. Ceci dit, j’ai été choqué de voir quinze policiers en armes débarquer chez moi un beau matin…"

À l’époque, c’est, selon le parquet, de novembre 2020 au 21 avril 2022, jour où les policiers interceptèrent Stephan qui tentait de se cacher derrière une haie. Dans son auto: 1 576 gr de cannabis, 559 gr de résine de cannabis, 260 € en petites coupures. Dans son portefeuille: 690 €. En perquisition, ils mirent la main sur un stock plus important de cannabis et sur 12 000 € stockés dans un petit coffre.

"Je vends depuis environ un an, pour me faire de l’argent. Oui, j’ai eu de la cocaïne, mais uniquement pour ma consommation personnelle."Une affirmation aussitôt contredite par la substitute Cuylits:"Dans votre GSM, on a découvert une offre de 45 € la boulette. À ma connaissance, on ne trouve pas sur le marché des boulettes de cannabis…"

Massimo n’était pas que garde du corps lors des transactions avec les students. Il lui arrivait aussi de confectionner des pacsons pour Stephan.

Le tribunal s’est rangé aux perquisitions du parquet: 100 heures de travail pour Massimo; 160 pour Marvin; Stephan écope d’une peine de probation autonome de deux ans avec confiscation de 24 000 €.