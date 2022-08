Dans les collections de l’UCLouvain: Le Congo, vu au travers des sciences et technologies

Le premier est né de la volonté du directeur de la bibliothèque, Frédéric Brodkom."Quand on a déménagé de la place des Sciences en 2011 (NDLR: l’ancienne bibliothèque est devenue le Musée L) , les ouvrages sur le Congo étaient éparpillés en fonction de leur discipline. Ici, tout est regroupé au sein d’une même salle, indique Frédéric Brodkom.Pourquoi cette volonté de regroupement? Tout simplement parce que j’aime le Congo. J’y ai été une dizaine de fois en travaillant pour la coopération universitaire pour aider les bibliothèques congolaises. Quand des chercheurs viennent - ce sont surtout des Congolais - c’est un plaisir pour eux d’avoir tous les documents et livres à portée de main plutôt que de devoir les chercher à gauche à droite."

Dans des caisses qui n’avaient jamais été ouvertes

Actuellement, 1 620 ouvrages sont catalogués."Ce qui n’est pas énorme", concède le directeur, mais le travail est en cours, même si le personnel manque pour faire face à cette tâche.

Quand il a pris la tête de la bibliothèque en 2001, il explique ainsi qu’il y avait des caisses jamais ouvertes. Elles contenaient un tas d’ouvrages de la bibliothèque de l’Union minière du Haut-Katanga qui avait été transférée à l’UCLouvain.

Désormais, quand un ouvrage touchant au Congo est trouvé dans les réserves, il est catalogué et il intègre le fonds qui s’étoffe ainsi petit à petit.

Dans celui-ci, on retrouve principalement des ouvrages remontant au Congo belge ou parlant de cette époque.

En voici quelques exemples:Les parcs nationaux du Congo belge,Atlas anatomique des bois du Congo belge,Transports au Congo belge,Congo-Nil: guide du Congo belge et du Ruanda-Urundi 1950,Le diamant au Congo belge: Société internationale forestière et minière du Congo: "Forminière",Les buffles du Congo belge,Études sur la flore et la végétation des champs de lave au nord du lac Kivu (Congo belge),Étude botanique des copaliers du Congo belge...

Ou encoreContributions à la faune du Congo, dont un ouvrage non relié est dédié à l’okapi, espèce en danger qui a le même ancêtre que la girafe, et qui contient des planches dessinées."On a beaucoup d’ouvrages sur des missions scientifiques menées au Congo. J’aurais aimé faire partie de ces scientifiques qui partaient dans l’inconnu. Il y a aussi pas mal de récits de colons parlant de leur vécu. C’était un genre de livres populaires à l’époque."

Le directeur de la bibliothèque ajoute que tous les ouvrages sur les sciences et technologies ayant pour objet le Congo qui sortent sont acquis, dont, par exemple,Cobalt Blues, d’Erik Bruyland, sorti en 2021."Il faut que la collection vive."

Frédéric Brodkom aimerait que tous les ouvrages concernant le Congo et actuellement répartis dans les différentes bibliothèques de l’UCLouvain soient centralisés."Ce serait l’idéal, mais certains bibliothécaires sont attachés à leur collection."

Quelque 12 000 cartes

Parmi les quelque 12 000 cartes, une d’elle trace Jauche. ©ÉdA

À côté du fonds Congo, se trouve la cartothèque. Elle compte quelque 12 000 cartes dont moins de 1 000 est catalogué, même si Ruth Kalf qui s’en occupe sait où tout se trouve, assure le directeur. Il y a notamment des cartes à l’échelle 1/10 000e des entités de notre province ou encore une carte en tissu que les pilotes de la RAF portaient en écharpe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui leur permettaient de se localiser si jamais ils étaient abattus au-dessus de la France...