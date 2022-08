Ottignies-Louvain-la-Neuve: l’Apéro BW proposé à la ferme du Douaire a cartonné

H Events proposait son quatrième Apéro BW ce jeudi 11 août, de 17 h à 23 h, dans la cour et devant la ferme du Douaire, à Ottignies. « Nous avons organisé trois de ces apéros jusqu’à présent : à Perwez, à Malèves-Sainte-Marie et à Jodoigne. Nous avons eu 300 personnes, un peu plus à Jodoigne. Ici, à Ottignies, nous en attendons le double », signale Christophe Servais, responsable de H Events. Ses prévisions se sont révélées exactes et même légèrement sous-estimées car l’Apéro BW du Douaire a rassemblé la grande foule.