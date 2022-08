La luminescence des requins observée pour la première fois au monde par deux chercheurs de l’UCLouvain

"Nous sommes partis en mer du 3 janvier au 6 février 2020 avec des chercheurs de Nouvelle-Zélande, raconte Jérôme Mallefet, professeur à l’École de biologie et responsable du laboratoire de biologie marine.Ils réalisent depuis plus de 20 ans des relevés de poissons ayant un intérêt commercial pour la pêche et ils chalutent dans une zone située à quelque 1 500 kilomètres au large de l’île sud du pays. Parmi les poissons qu’ils remontent dans leurs filets, il y a des requins, sans intérêt pour eux car ils n’ont pas d’intérêts commerciaux. Mais pour un doctorant et moi, c’était une opportunité d’étudier des requins auxquels peu de personnes ont accès et sur lesquels on sait peu de chose."

Les deux chercheurs ont eu la chance de partir à l’aventure dans les eaux du Pacifique."La journée est divisée en deux shifts de 12 heures, ainsi le bateau est toujours en activité. C’est très fatigant mais on s’habitue vite au rythme. Et puis, c’est fascinant, car nous avons eu la chance de voir et d’étudier trois espèces de requins qu’on supposait être lumineux sans que ce ne soit certain. Les Néo-Zélandais ont aussi attrapé le fameux calmar géant. Un spécialiste des céphalopodes présent sur le bateau n’en croyait pas ses yeux, car pour lui, c’est un animal mythique."

Le plus grand requin lumineux au monde

Parmi les trois espèces de requins intéressant les chercheurs, il y avait le requinDalatias licha, "le plus grand requin lumineux au monde", qui peut mesurer jusqu’à 1 m 80. Lors du voyage, une vingtaine d’entre eux a été remontée à la surface.

"Il ne faut pas cacher qu’une fois dans les filets, les poissons souffrent et agonisent. Pour les garder dans le meilleur état possible, les requins étaient placés dans de l’eau de mer refroidie dans un bac noir et dans une pièce noire pour les effrayer le moins possible. Ce sont aussi les conditions pour réaliser de bonnes observations. Pour la première fois, on a observé une lueur bleue émise depuis le ventre du requin Dalatias lichamais aussi son dos et ses nageoires dorsales. Par après, la colonne vertébrale est incisée, ce qui les tue immédiatement pour abréger leurs souffrances le plus rapidement possible. On peut alors prélever des morceaux de tissu où se trouvent les photophores, ces organes qui émettent la lumière."

Mais pourquoi ces requins sont-ils bioluminescents?"On n’en sait pas grand-chose. Désormais on sait que, comme pour les autres requins luminescents, la luminescence duDalatias lichaest déclenchée par une hormone, la mélatonine. Mais à quoi peut bien servir cette lumière?"

Un système ingénieux d’approche furtive?

Intuitivement, on pourrait penser que ce grand poisson a peu de prédateurs. "Mais c’est peut-être une fausse idée car avant d’arriver à une belle taille, ces requins doivent grandir. LeDalatias licha nage entre 200 et 800 mètres de profondeur où la lumière solaire arrive encore un peu. Il y fait un bleu très sombre. Et on a constaté que la lumière émise par ce requin est de la même couleur et de la même intensité. Un prédateur passant en dessous ne le verrait donc pas. C’est du camouflage par contre-illumination. Des petites crevettes, des calmars et certains petits poissons utilisent la même technique."

Les chercheurs du laboratoire de Jérôme Mallefet ont aussi remarqué que des proies capables de nager rapidement se retrouvaient dans le ventre de ce requin à la nage extrêmement lente."L’hypothèse est que la lumière qu’il émet lui permet de ne pas être vu de ses proies mais aussi d’éclairer faiblement le fond de l’océan et de les voir. Ce serait donc un système ingénieux d’approche furtive lui permettant de prendre par surprise ses proies."

La lumière sur les nageoires et le dos?"Peut-être une manière de se distinguer entre mâle et femelle en vue de la reproduction. Là aussi, c’est une hypothèse qui doit être vérifiée."

Deux autres espèces de requins lanternes ont été observées lors de l’expédition et même une quatrième issue d’une autre famille de requins."Un seul spécimen de celle-ci a été pêché. Maintenant, il est sûr qu’il existe trois familles de requins bioluminescents."

Jérôme Mallefet espère pouvoir retourner en Nouvelle-Zélande l’an prochain et faire encore davantage la lumière sur ces animaux lumineux.