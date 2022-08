Louvain-la-Neuve: le spectacle était dans le ciel samedi soir

«Avec un télescope optique, on voit tous les détails…»

Les télescopes plus puissants permettent d’observer le ciel profond, soit les astres qui sortent du système solaire:"La Lune est la première à apparaître dans le ciel. Nous avons également pu voir Saturne à 22h, Jupiter une heure plus tard. Nous découvrons également les anneaux globulaires dans la constellation. Avec un télescope optique, on voit tous les détails…"

Toutes les personnes intéressées pouvaient profiter de l’événement dès la nuit tombée:"L’objectif est de faire découvrir l’astronomie, de permettre aux adultes et aux plus jeunes de connaître le ciel. On montre le ciel et les constellations", poursuit Pierre Ernotte.

Romain Hugé, 12 ans, d’Hévillers, est déjà un passionné: " J’ai un télescope qui grossit 60 fois. J’ai participé au Printemps des sciences en 2019. Depuis, je m’intéresse à ce qui se passe dans le ciel. Je fais partie du club. Pour débuter cette soirée, j’observe la Lune. Lorsqu’on la cadre, il faut faire vite. Cela bouge tout le temps…"

Comme Romain, chacun peut venir avec son télescope:"En général, ce sont les membres du club qui viennent avec leur télescope qu’ils partagent avec le public. Nous en avons sept ce soir. J’ai envoyé l’invitation pour ce soir à de nombreux contacts. Ici, nous sommes dans une activité grand public", souligne Saaida Imerzoukene, membre du club.

L’expérience chez soi

Il est possible de prolonger cette expérience de veillée aux étoiles à domicile, jusqu’au 13 août, en se rendant sur le site www.afastronomie.fr/veillees. On vous y donne les orientations pour découvrir les planètes.

La prochaine activité du CAO ouverte au public sera la Nuit de l’obscurité qui se déroulera le samedi 8 octobre à partir de 19h30, au même endroit, si le ciel est dégagé.