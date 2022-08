Ottignies, la petite plus grande gare de Wallonie

Plus de 400 trains entrent en gare d’Ottignies, chaque jour de semaine, entre 4 h 50 et 23 h 51. Plus de 22 000 voyageurs embarquent dans ces 400 trains qui filent vers Bruxelles, Louvain, Louvain-la-Neuve, Namur et Charleroi. Ce qui en fait l’une des gares les plus importantes de Wallonie, si pas la plus importante, selon les années. Le bâtiment ressemble pourtant plus à une petite gare de province qu’à une des stations les plus utilisées de Wallonie.