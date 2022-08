Le lac de Louvain-la-Neuve recouvert d’une algue invasive

Chaque printemps, dès les premiers beaux jours, les bords du lac de Louvain-la-Neuve se recouvrent d’un tapis verdâtre. Le phénomène s’est répété cet été et s’est amplifié. L’azolla filiculoides, une algue invasive, recouvre une grande partie du lac."Dans les années 1970, 1980 et 1990, on a introduit chez nous beaucoup de plantes exotiques pour agrémenter les étangs, notamment avec de la couleur. L’algue qui recouvre le lac de Louvain-la-Neuve a sans doute été importée. Elle provient des pays africains ou des pays océaniques, explique Thibaut Thyrion, garde forestier de l’UCLouvain.