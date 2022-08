La nouvelle était dans l’air depuis fin 2021, elle a pu être officialisée ce week-end après que Vincent Stavaux et Christophe Dister, co-organisateurs du tournoi, aient rencontré les responsables du Blocry. "L’événement sera combiné à un tournoi en chaise roulante. On attend de finaliser l’accord avec l’ITF (International Tennis Federation) mais soit ce sera un tournoi officiel, soit ce sera une exhibition avec les meilleurs joueurs en chaise du monde."

C’est donc dans les installations du complexe situé place des Sports qu’aura lieu ce tournoi de tennis challenger ATP 125 – qui correspond au plus haut niveau de la D2 du tennis – du 29 janvier au 5 février. "En avril, après la visite technique de l’ATP (L’Association de Tennis Professionnel), nous avons obtenu l’approbation du site, explique Vincent Stavaux, ex-manager de Justine Henin, Kristof Vliegen, Marin Cilic et Steve Darcis. Louvain-la-Neuve est un endroit idéal, c’est une ville excessivement bien aménagée pour accueillir un tel événement aussi bien en capacité hôtelière que par rapport au fait que nous n’aurons jamais de problème de circulation et de transport puisque dix minutes est le grand max entre un point A et un point B. Forcément, on se mettra en relation avec les autorités communales pour pouvoir analyser quel meilleur plan de mobilité possible afin de permettre un accès facile à toutes les personnes qui désireront venir voir le tournoi."

1500 personnes par jour

Le tournoi se déroulera à l’intérieur, dans les deux salles principales du Blocry, sur des courts en Greenset, c’est-à-dire à peu près la même surface que celle de l’Open d’Australie. Deux salles où des gradins seront installés. "En termes de fréquentation, c’est encore trop difficile de prévoir les choses aujourd’hui car il y a des normes de sécurité à respecter mais en tout cas, avec ce que peuvent normalement accueillir le court central et le court numéro 1, on devrait tourner aux alentours des 1500 personnes par jour."

Cette nouvelle va ravir les fans de tennis car mis à part l’European Open d’Anvers (ATP 250) qui se déroule au mois d’octobre au Sportpaleis, aucun tournoi ATP n’est venu émerveiller les adeptes de la petite balle jaune depuis la disparition de l’Ethias Trophy en 2016. "Organiser ce tournoi du 29 janvier au 5 février – soit juste après l’Open d’Australie – est idéal pour nous parce que cette semaine-là, il n’y a que deux tournois ATP dans le monde, un à Montpellier et l’autre en Inde.Le fait d’être le seul tournoi challenger 125 en Europe peut nous amener du très très beau monde. On devrait avoir un “cut” qui nous permettra d’avoir pas mal de joueurs du Top 100."

Steve Darcis et Joachim Gérard parrains

Et y verra-t-on des joueurs belges? "Il est encore beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. Aucune discussion n’a été menée pour décider de qui pourrait venir en tant qu’invité du tournoi. Comme nous travaillons en collaboration avec l’Association francophone de tennis, il y aura d’office une wildcard dans le tableau final pour un joueur de l’AFT. Sur les deux autres invitations, l’une sera plus que probablement destinée à un joueur très bien classé, qui serait un peu la tête de proue du tournoi. Je peux aussi déjà vous dire que Steve Darcis sera notre parrain et puis Joachim Gérard sera notre parrain pour l’événement wheelchair."

Pour conclure, Vincent Stavaux ne cache pas qu’il va avoir besoin de beaucoup de soutien de sponsors mais aussi de main-d’œuvre et de bénévoles pour faire de cet événement un succès. Il invite d’ores et déjà les amateurs à se manifester.