Louvain-la-Neuve: Stanislas et Ouassini participent à Été solidaire «pour l’expérience et l’argent de poche»

Stanislas Léonard (16 ans, Louvain-la-Neuve) et Ouassini Albahtouri (18 ans, Céroux-Mousty) font partie des 40 jeunes engagés cet été dans le cadre de l’opération à Ottignies-Louvain-la-Neuve."On ne voulait pas rester enfermés chez nous à ne rien faire",expliquent les deux jeunes. Ils ont choisi de travailler à la Ferme équestre de Louvain-la-Neuve et y travaillent durant quinze jours."J’ai choisi ça parce que je ne connaissais pas le métier de fermier et parce que je voulais un travail à l’extérieur et en contact avec les animaux",explique Stanislas.

Les deux jeunes assistent Fabien Creutz dans son travail à la ferme. "On doit nettoyer les enclos, on donne à manger aux animaux, on fait aussi beaucoup de nettoyage et de rangement",explique Stanislas."On s’occupe de l’entretien de la ferme en général",ajoute Ouassini.

La motivation des jeunes est multiple."Déjà on fait ça pour se faire un peu d’argent de poche, ensuite ça nous fait une première expérience et surtout ça nous fait sortir de chez nous et on se sent utile", expliquent Ouassini et Stanislas."Franchement c’est une expérience à tenter!",insiste Ouassini.