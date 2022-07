Ottignies-Louvain-la-Neuve: 40 jeunes engagés dans un Été solidaire

Pour cet été, Ottignies-LLN avait reçu une cinquantaine de candidatures et a engagé 40 jeunes. "Nous orientons les jeunes en fonction de leurs souhaits. Ils sont 34 à travailler dans des associations partenaires (CPAS, AMO La Chaloupe, Ferme équestre, Horizons neufs, CSLI…). Les six autres ont pu être engagés pour des travaux liés aux inondations de 2021: ils nettoient les berges de la Dyle", poursuit Benoît Jacob.

L’objectif de l’opération est d’offrir une première expérience de travail salarié dès 15 ans,"de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et aussi de rapprocher les générations".

Au cercle d’histoire et à la bibliothèque

La bibliothèque et le Cercle d’histoire, d’archéologie et de généalogie d’Ottignies ont mis trois jeunes au travail:"Ils ont transporté le fonds de généalogie d’Edgard Haulotte, de Court-Saint-Étienne, un de nos membres décédé, vers nos locaux à la ferme du Douaire. Ils ont notamment découvert le PAMExpo qu’ils ne connaissaient pas mais aussi que la plus ancienne maison de Louvain-la-Neuve, construite en 1825, existe toujours à la Verte Voie", signale Jean Bidoul, membre du cercle. À la bibliothèque, les jeunes ont procédé à du classement:"Une fois par an, nous effectuons un grand tri. Certains ouvrages sont retirés, d’autres sont ajoutés. Il faut faire le lien avec les fichiers informatiques. Pour réaliser les programmes, les jeunes sont très performants", indique Christine Moreau, bibliothécaire.

Les jeunes apprécient le travail:"Ma copine a été engagée il y a deux ans. C’est très intéressant. J’ai découvert l’existence de l’ancienne usine Henricot. J’ai appris des tas de choses", indique Julien Block."Je me plais bien. Je sais maintenant qu’un cercle d’histoire existe à Ottignies. J’ai fait pas mal de découvertes", enchaîne Alexandre Goossens."Mon copain a participé à Été solidaire l’année dernière à la Ferme équestre. Il y est resté comme bénévole. Cela m’a donné l’envie de tenter l’expérience que je trouve enrichissante", signale Manuella Niset.