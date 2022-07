Louvain-la-Neuve: le parc Courbevoie reste inaccessible

La SA Les Jardins de Courbevoie a annoncé aux habitants du quartier de Courbevoie, par voie d’affichage sur les barrières entourant le parc Courbevoie, que suite à de nouvelles exigences de la Ville, le parc resterait fermé:"En date du 18 juillet dernier, nous avons reçu un courrier de la Ville ajoutant de nouvelles remarques, de nouvelles procédures de réception et de nouvelles conditions de reprises du parc à une date non fixée. Nous avons donc tenu à informer les riverains de cette situation en leur indiquant que le parc resterait donc fermé jusqu’à nouvel ordre. Il y a des avancées dans cette lettre mais les conditions de reprise par la Ville ne sont pas claires. Le parc est donc toujours ceinturé et considéré comme une zone de chantier, l’accès en est interdit au public et toute incursion dans le parc s’y effectue aux risques des contrevenants", indique Jean-Luc Son pour la SA Les Jardins de Courbevoie. L’affichage a depuis été retiré!