Il leur faisait miroiter une carrière de mannequin

Un excellent résumé pour un très mauvais dossier conclu par des préventions d’attentats à la pudeur, enregistrement de vidéos sans consentement, menaces, harcèlements et détention d’images à caractère pédopornographique qui s’échelonnent d’octobre 2014 à octobre 2021.

L’intéressé, qui usait parfois de prénoms féminins, avait mis au point diverses techniques pour approcher et embobiner ses "proies" attirées par la perspective d’une carrière de mannequin. Il les invitait à un casting ou à un tournage de clip vidéo susceptible de leur ouvrir toutes grandes les portes de maisons spécialisées. Ce serait encore mieux s’il pouvait disposer de photos assez dénudées…

Il est venu le 22 juin faire opposition à ce jugement en expliquant ne pas avoir eu conscience d’un comportement déviant. Son avocate Célia Dierick plaida l’acquittement pour quelques préventions. Son client en reconnaît certaines au plan matériel mais pas au plan moral. Il rencontrait les jeunes filles, parfois accompagnées de leurs parents, mais sans but à connotation sexuelle.

Le tribunal a revu le jugement à la baisse. Quelques préventions ont été évacuées et la peine est ramenée à vingt mois de prison avec sursis. Le jugement, qui n’exclut pas le risque de récidive, interdit au prévenu d’avoir des contacts avec des mineures et il le prive de ses droits civils et politiques pour cinq ans. Il lui impose un suivi d’ordre psychiatrique.