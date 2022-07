Collection de l'UCLouvain : Un patrimoine en péril dans les caves de la faculté de biologie

Une tête de buffle repose au sol. Dans des étagères, un chat disséqué pour observer ses organes est plongé dans un bocal de formol tandis qu’un plâtre reproduisant un fœtus humain dans le ventre de sa mère à des vues didactiques ne se trouve pas loin.

Il y a des grands coquillages, des têtes de poissons séchées, un furet empaillé et d’anciennes diapos montrant un fermier et une vache… Il y a des coraux, des crânes humains ou des ossements de singe mis dans des boîtes. "J’ai découvert récemment qu’ils venaient de la société R.I.T. de Rixensart devenue GSK. Il y avait un accord avec l’université pour récupérer les singes sacrifiés. Et j’ai appris que mon oncle s’occupait de ces singes chez R.I.T." , raconte le professeur Rees.

Tous ces objets hétéroclites font partie de l’histoire scientifique et didactique de la faculté de biologie de l’UCLouvain. "Mais si l’université s’apprête à fêter en grande pompe ses 600 ans, j’ai l’impression qu’elle ne s’intéresse pas à son patrimoine qui a plus de 25 ans , se désole le professeur. L’université n’investit pas dans la conservation de son patrimoine. Il n’y a d’ailleurs pas de vision ni de politique de conservation et de valorisation. On a parfois un mi-temps pendant une année ou un peu plus pour réaliser un inventaire – car on ne sait même pas précisément tout ce qu’il y a ici – et aider à protéger ces objets, mais ce n’est pas pérenne."

«J’avais besoin d’un crâne…»

Le professeur de biologie a découvert ce lieu il y a près de 25 ans, par hasard. "J’avais besoin d’un crâne et on m’a parlé de cette pièce où il y avait plein de choses." Depuis lors, il se bat, avec quelques autres collègues, pour ce patrimoine.

"Le sauvetage des pièces se fait toujours sur base d’initiatives individuelles de personnes leur donnant un sens et de l’intérêt." Souvent, les objets sont récupérés à l’occasion d’un départ à la retraite ou d’un déménagement, comme ces plâtres de la fin du XIXe siècle représentant notamment des moutons. "Ils servaient à montrer les différentes races d’élevage aux étudiants. Dernièrement, on a aussi récupéré un herbier. On essaye que rien ne parte et au contraire faire arriver de nouvelles pièces en sensibilisant nos collègues car les laboratoires regorgent de belles pièces. Les gens savent maintenant que des personnes se préoccupent de ce patrimoine et on voudrait que les laboratoires se posent au moins la question de savoir si ce qu’ils détiennent d’anciens a de l’intérêt avant de le jeter."

Des objets ont déjà été perdus, volontairement ou involontairement. "Il y a une vingtaine d’années, le département de géologie a été supprimé et certains ont pris la liberté de se débarrasser des collections en les dispersant au Musée des sciences naturelles ou à l’ULB. Parfois, il y a des pertes involontaires: il y avait dans mon laboratoire un meuble incroyable de six mètres de long avec différents postes de travail. Malheureusement, il était dans le chemin. J’ai demandé qu’il soit déménagé mais ils sont venus avec des haches pour le découper en morceaux… Le mobilier et les instruments font aussi partie de ce patrimoine ignoré."

Des oiseaux empaillés, une collection divisée en deux

Au fond du local, on trouve de nombreux oiseaux empaillés, parfois protégés par un film plastique. "Lors de la scission de l’université, les collections ont été divisées en deux et les francophones ont récupéré les numéros pairs. La légende veut même que des sœurs flamandes aient changé des étiquettes pour que les spécimens les plus intéressants restent à Leuven" , sourit l’universitaire.

Malheureusement, il n’existe aucun inventaire pour ces oiseaux, que ce soit à l’UCLouvain ou à la KULeuven. On ne connaît pas la date ni le lieu de leur capture, "ce qui diminue leur valeur scientifique" .

En passant devant des caisses en bois remplis de crânes, Jean-François Rees explique qu’ils proviennent de chien et que ces ossements sont encore montrés aux étudiants vétérinaires.

Le professeur tente par ailleurs de valoriser ce patrimoine que ce soit, par exemple, lors de rencontres avec des enfants lors du Printemps des sciences ou au Musée L.

En novembre prochain, avec l’artiste Isabelle Dumont, il va y monter une exposition temporaire sur les fossiles qui sera "drôle et questionnante. L’arrivée du Musée L montre d’ailleurs qu’on peut faire quelque chose de ce patrimoine et qu’il y a un espace où il peut être valorisé."

Et le biologiste de partager son espoir: "J’espère qu’un jour l’université mette les moyens pour gérer son patrimoine fabuleux qui reflète son histoire et qui a une valeur historique et scientifique car il peut toujours servir pour la recherche. Et s’il est bien géré, il peut être rentable avec des prêts à des musées et autres institutions, par exemple."

La bouteille est, une nouvelle fois, jetée à la mer.