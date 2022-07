Alexandre Kothonidis qualifié sur 100 m crawl

Le Blocry Ottignies University Swimming Team participait le dernier week-end de juin à une compétition en piscine ouverte à Mol. Alexandre Kothonidis (2010) y a récolté quatre médailles, une d’or, deux d’argent et une de bronze respectivement en 50 mètres dos, en 50 et 100 mètres crawl et en 400 mètres crawl.