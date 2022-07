Les collections originales de l’UCLouvain | Les champignons au service de l’humanité

Stéphane Declerck, vous êtes le directeur de la mycothèque et responsable du laboratoire de mycologie de l’UCLouvain, qu’y retrouve-t-on?

On y retrouve plus ou moins 30000 organismes vivants, parmi lesquels des champignons filamenteux (par exemple Pénicillium que l’on retrouve notamment dans les fromages) et des levures (qui sont importantes pour tout ce qui est fermentation pour la bière, le vin…).

On connaît moins de 5% de la diversité des champignons, vous imaginez les 95% qui restent et le potentiel que ça représente pour le secteur pharma, médical, cosmétique, agronomique, chimie verte…

Y a-t-il une collection pour laquelle la mycothèque de l’UCLouvain est unique?

Oui, on a la plus grande collection au monde de champignons mycorhiziens à arbuscules. Il s’agit de champignons microscopiques mais que l’on retrouve chez la grande majorité des espèces végétales. Ils vont se fixer dans le système racinaire et améliorer la croissance des plantes. On les utilise de plus en plus aujourd’hui pour se passer des fertilisants et des pesticides en gros. C’est une alternative à ces intrants chimiques. C’est vraiment quelque chose d’assez unique.

Outre cet aspect «conservation», que fait-on à la mycothèque?

Onze personnes y travaillent et avec le laboratoire hôte, nous sommes 30 à 35 personnes. On fait notamment de la taxonomie (identification de l’organisme). On va régulièrement se promener sous les tropiques en Afrique, en Amérique latine. On ramène les organismes et puis on va les identifier, leur donner un nom scientifique. Chaque année, on a une vingtaine de nouvelles espèces qui n’ont jamais été décrites auparavant. Depuis que la mycothèque existe, des centaines de champignons ont ainsi été nommées.

Pourtant, vous ne faites pas souvent parler de vous…

Évidemment, ça fait moins de bruit que quand on découvre un nouveau mammifère mais pourtant, c’est tout aussi important, c’est la diversité que l’on préserve.

Votre travail est donc précieux par les temps qui courant avec le changement climatique?

Oui, en plus de la taxonomie, on fait de la phylogénie. On étudie comment les organismes vont se placer les uns par rapport aux autres. On fait de la recherche en utilisant les champignons dans différentes applications: production par exemple des enzymes pour dégrader, détoxifier les polluants, on utilise les micro-organismes dans la protection des plantes, contre les stress pathogènes, les stress climatiques par exemple. Certains champignons aident les plantes à résister aux stress hydriques qui sont amenés à être plus fréquents et intenses.

Vous pouvez développer?

Ces champignons (on parle des champignons mycorhiziens à arbuscules évoqués plus haut) se développent dans le système racinaire des plantes. Les petites racines d’une plante sont de l’ordre de 20 à 30 microns, les plus petits filaments de champignons de l’ordre de 2 ou 3 microns. Ils sont tellement petits qu’ils sont capables d’aller prélever l’eau à des endroits où les racines ne peuvent plus le faire. Ça aide les plantes à résister à des phénomènes de sécheresse. On développe pas mal de technologie dans ce cadre-là pour justement permettre à ces plantes d’être plus résistantes, plus résilientes à ces changements.

La mycothèque, c’est loin d’être une simple «bibliothèque»?

C’est vraiment une collection vivante. On préserve le matériel, on l’étudie et ensuite on le met dans des programmes de recherche nationaux, internationaux. On essaie de comprendre tout ce qu’on peut faire au service de l’humanité en fait, au service de la santé, au service de la pharmacie, au service de l’agriculture, au service de la chimie verte…

Les champignons pour sauver la planète, c’est dingue ça…

C’est un monde tout à fait unique. On connaît environ 300000 espèces de plantes. Pour les champignons, on estime qu’il y a 1,5 million d’espèces et probablement même plus avec des estimations de l’ordre de 3 à 4 millions d’espèces. C’est énorme. C’est beaucoup plus important que le règne végétal en termes quantitatifs. Dans un programme qui vient de se terminer, on s’est intéressé aux plantes médicinales. La plupart des médicaments sont issus du monde végétal. On s’est rendu compte que les espèces végétales sont associées à des micro-organismes dont des champignons qu’on va appeler le microbiome. Beaucoup de champignons stimulent la production de métabolites secondaires par les plantes. On va, dès lors, associer ces micro-organismes aux plantes médicinales pour justement leur faire produire plus de métabolites secondaires, plus de molécules d’intérêt pharmaceutique, cosmétique et médical.

Vous évoquez les plantes à traire qui sont stimulées à produire plus grâce aux micro-organismes et bien d’autres recherches, il y a donc encore beaucoup à «trouver» avec les champignons?

La pénicilline ça vient des champignons, et cela a sauvé des millions et des millions de gens alors quand vous savez qu’aujourd’hui, on connaît moins de 5% de la diversité des champignons, vous imaginez les 95% qui restent et le potentiel que ça représente pour le secteur pharma, médical, cosmétique, agronomique, chimie verte…

Il y a tout donc un patrimoine, toute une diversité qui reste à découvrir?

On a un gros programme de recherche pour le moment où on travaille en Équateur dans un parc national, le Yasuni, un des hotspots de la diversité. Malheureusement ou heureusement, on y a trouvé du pétrole.

Dans cette forêt primaire, on a eu l’autorisation d’aller étudier la diversité des champignons. On y a découvert des champignons tout à fait uniques qui étaient capables de dégrader le pétrole. Le pétrole c’est du carbone et il faut couper ces longues molécules de carbone. Ce que font déjà les bactéries, on le fait maintenant également avec certains champignons. Cela peut être intéressant par rapport aux pollutions aux hydrocarbures. Et dans ce cadre, les micro-organismes, peuvent servir à faire de la remédiation cette fois.

«La pharmacie de demain, elle se trouve dans les forêts»

Encore une fois, on se dit que tout est dans la nature

Pour moi, la pharmacie de demain, elle se trouve dans les forêts, dans les forêts primaires, dans les différents environnements. On va certainement encore découvrir de nouvelles choses, des champignons producteurs d’antibiotiques nouveaux, etc. qui vont pouvoir jouer un rôle important. Les champignons sont des indicateurs pour le réchauffement. Ils souffrent comme toute espèce végétale ou animale et donc effectivement il y a des champignons qui disparaissent. On ne peut pas faire grand-chose. Il faut savoir aussi que beaucoup de champignons vivent en association avec des plantes et quand une plante disparaît ce sont tous les champignons qui lui sont associés qui disparaissent. C’est aussi à ça que sert une collection, c’est de préserver ces micro-organismes qui sont des arches de Noé pour l’avenir.

Vous travaillez beaucoup avec le monde extérieur?

On a des partenariats avec des scientifiques, avec des industriels. On a plusieurs centaines de clients chaque année qui nous achètent des souches pour faire de la recherche mais également pour la valorisation. Je ne peux pas donner de nom mais on travaille avec de très grosses entreprises mondiales qui nous achètent des souches pour aller chercher des métaboliques d’intérêt qu’ils produisent ensuite. Comment? je ne sais pas. Là on travaille par exemple avec une société aux États-Unis qui va screener une partie de la collection pour des produits pharmaceutiques.

Vous conservez aussi beaucoup de levures?

On a certains brasseurs qui préservent leur patrimoine chez nous. Il faut savoir que ce qui fait la spécificité d’une bière, c’est l’eau, le houblon mais c’est aussi la levure. Les qualités organoleptiques, les arômes qui se développent, c’est aussi la levure. Lorsque vous buvez une bière, une Chimay par exemple, la Chimay que vous buvez aujourd’hui, dans 10 ans elle aura encore le même goût, c’est simplement aussi parce que les levures sont conservées dans des conditions telles qu’elles conservent exactement les mêmes propriétés. Tout est conservé ici à moins 130 °C, le métabolisme est arrêté, l’organisme dort.

Un peu comme Hibernatus?

C’est une vocation mais aussi une obligation, c’est de préserver du patrimoine pour des industriels. Je peux vous dire que le patrimoine de quelques grands fromages, parmi ceux que les gens préfèrent, est localisé chez nous. Il y a des brasseries dans les pays de l’Est qui fonctionnent parce qu’on leur envoie des souches tous les x mois pour leur permettre de refaire des brassins. Leurs levures sont conservées ici dans les meilleures conditions. Nous sommes en interaction avec une grande majorité des secteurs économiques.

Vous pouvez citer quelques belles découvertes?

On a découvert beaucoup de choses ici comme dans les années en 1939 avec la griséofulvine par le Pr Paul Simonart, un antimycotique qui soigne les problèmes de mycoses.

L’acide citrique a aussi produit à partir d’aspergillus niger par A. Cappuyns (1929), un de mes prédécesseurs. Elle intervient dans de nombreux process industriels. Oui, l’UCLouvain peut être fier de sa mycothèque au service de la science, de l’industrie et de l’humanité.