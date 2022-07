Et la chaleur de ces derniers jours ne rebute pas le public. " La place est aérée, il y a du vent. Nous avons mis en route une fontaine et avons de la crème solaire pour les enfants. Lorsqu’il fait plus chaud, les gens viennent plus tard ", souligne Jean-Christophe Echement, responsable de l’organisation.

Jusqu’ici, tout a fonctionné à plein régime. " Tout tourne bien. Ce devrait être une excellente année. La plage attire 30% de personnes en plus sur Louvain-la-Neuve, déjà bien fréquentée en juillet suite aux soldes et la présence du cinéma. Le public de la plage vient, dans 60% des cas, du centre du Brabant wallon. Mais, nous attirons aussi des gens de Nivelles, Jodoigne, Namur et Bruxelles. Nous prenons les codes postaux lors de la location des cuistax ".

Deux concerts en bord de plage

Les grands concerts organisés par le passé place de l’Université n’ont pas été repris dans le programme cette année. " Lorsque nous avons lancé l’événement, nous étions encore sous protocole Covid. Nous restons donc vigilants et demandons aux gens de faire attention. Par contre, nous organisons des petits concerts en bord de plage. Nous avons doublé l’offre avec un concert le jeudi en plus du concert du samedi. Nous travaillons avec le “booker” des soirées cerises à Bruxelles. La proposition est variée, familiale et décontractée ".

Boire un verre entre amis ou s’installer dans un transat sur le sable, sous le soleil, en mode farniente est apprécié par la population. " Les animations sont aussi très prisées. Nous avons 55 cuistax, le parcours d’accrobranche attire toujours autant les enfants, ainsi que les ateliers de cerfs-volants et de fabrication de bracelets ", poursuit l’organisateur.

Un plus pour l’horeca

Le constat est clair: Louvain-la-plage est avant tout un événement familial. " Nous tenons à maintenir cette identité ", lance Jean-Christophe Echement.

Les commerçants installés sur l’événement sont satisfaits, l’horeca tout autour fait aussi recette pendant Louvain-la-Plage. " Le mois de juillet, jusqu’au 15 août, avant le retour des étudiants, est calme à Louvain-la-Neuve. La plage, c’est un plus, l’événement attire du monde; surtout avec les conditions climatiques que l’on connaît cette année. L’année dernière, il avait fait mauvais ", indique-t-on à la brasserie Chez Augustin, qui double la capacité d’accueil de sa terrasse pendant la plage.