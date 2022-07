Une commissaire au Musée L

"L’accueil est particulièrement soigné ici. J’ai eu la chance d’y rencontrer Cassandre, une jeune étudiante en Histoire de l’Art, qui m’a aiguillée vers Pascal Neys, un guide bénévole, prêt à répondre aux questions des visiteurs. Il fait partie de l’association Les Amis du Musée, qui y assurent une permanence tous les week-ends. Le rôle du musée est incontournable pour le marché de l’art, poursuit la commissaire-priseur de la salle Phoenix à Wavre. Parce qu’ils présentent des pièces d’exception ou des curiosités aux yeux de tous. C’est une balade. Et ici, elle est agréable car c’est très aéré et diversifié."

Deux sculptures à la loupe

Lors de sa visite au Musée L, deux sculptures ont retenu l’attention de notre commissaire-priseur (voir encadré). De styles et d’époque très différents, ce qui correspond bien à la philosophie du musée: "Se balader dans ce musée c’est un peu comme réaliser un voyage dans le temps, et à travers l’évolution des techniques artistiques. C’est pourquoi mon regard s’est porté sur deux objets totalement différents, mais tous deux de grande qualité."

En parlant de qualité, nous avons demandé au commissaire-priseur à combien elle estimerait ces œuvres si elle devait les mettre aux enchères. Elle s’est donc lancée (voir ci-dessous):

"Je tiens à préciser que si je me livre ici au jeu des estimations, c’est évidemment à titre indicatif. Il faut toujours savoir qu’une estimation sous la casquette de commissaire-priseur a pour but de susciter les enchères. Cette estimation est donc généralement frileuse par rapport au prix espéré et qui peut véritablement s’envoler… C’est ça le jeu des enchères."