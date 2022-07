Permis obtenu pour la nouvelle piscine de Louvain-la-Neuve

"Il y a quelques remarques mineures au niveau des conditions d’exploitation. Il nous est aussi demandé d’aménager davantage de places pour les vélos. Sinon, c’est le projet tel que nous l’avions demandé qui est autorisé" , commente Nicolas Cordier, le responsable du développement urbain et régional de l’université.

L’avis annonçant la décision des fonctionnaires régionaux devrait être affiché ce vendredi. Une période de 20 jours s’ouvrira alors pour qui voudrait déposer un recours contre ce permis. "Tout est toujours possible, mais je n’ai pas de crainte particulière tant le permis est très bien motivé. Il est costaud."

Même son de cloche auprès de l’échevin des Sports, Benoît Jacob. "Je ne pense pas qu’il y aura un recours."

Une esquisse du futur bassin de natation. ©Architecture: VenhoevenCS & B2Ai | image: b1 design

Si aucun recours n’est introduit, la commande sera alors passée auprès du consortium retenu pour la construction de la piscine. Le chantier devrait débuter à la rentrée académique, en septembre, et durer deux années. L’ouverture de la nouvelle infrastructure aquatique de la cité universitaire est attendue dans le courant de l’année 2024.

Budget revu à la hausse de 35%

Il reste aussi à régler, et ce n’est pas un détail, la question du financement de la nouvelle piscine.

Son budget estimé s’élevait à quelque 16,4 millions€ dont un subside de la Région de 5,148 millions et un de 2 millions de la Province, le solde étant à charge égale des trois copropriétaires de la future installation, soit 3,081 millions chacun.

Mais cette estimation, le montant de l’offre remis par le consortium ayant remporté le marché, remonte à deux ans. Depuis, l’inflation est passée par là, la hausse des prix des matériaux aussi. "En juin, nous avons refait le calcul , précise Nicolas Cordier. Le budget doit être revu à la hausse de 35%. Chaque copropriétaire avait prévu une réserve mais elles ont évidemment été vite mangées. Chacun doit encore ajouter 1,1million€."

Revoir le projet pour tenter de diminuer les coûts? "Ce n’est pas possible tant le projet est fort rationnel."

En mai dernier, quand nous l’interrogions sur la question , l’échevin des Sports disait la même chose: "On n’a déjà pas fait de folies et on ne peut pas supprimer des vestiaires ou des douches."

«On assumera»

La Province mais surtout la Région ont été sollicitées pour obtenir une rallonge. Mais il y a peu de chance, vu l’état de leurs finances, qu’elles accèdent à la demande. Les copropriétaires vont devoir mettre la main au portefeuille.

"On n’a pas le choix, on ne va pas arrêter le projet , indique Nicolas Cordier. Pour la communauté universitaire, que ce soit pour la formation des étudiants en éducation physique notamment ou pour permettre à nos membres, personnel et étudiants, de faire du sport, on a besoin de cette piscine. Ottignies-Louvain-la-Neuve et toute la région en ont besoin aussi. Les anciennes installations sont devenues obsolètes."

"On assumera" , soutient de son côté Benoît Jacob.

Construite le long du boulevard de Lauzelle

La nouvelle piscine , qui sera performante au niveau énergétique, sera construite le long du boulevard de Lauzelle, en lieu et place de la bulle des terrains de tennis et de l’ancienne pisciculture, à côté du futur dojo.

Elle comprendra un bassin aux dimensions olympiques de 25 mètres sur 50 et une petite pataugeoire. Elle sera accessible à tous, tant à celui qui apprend à nager qu’au sportif de haut niveau.

La mobilité dans le quartier de l’Hocaille sera revue pour l’occasion. Les bus amenant les nageurs resteront notamment sur le boulevard de Lauzelle où trois emplacements vont être aménagés.

La piscine actuelle, avec ses deux bassins, restera ouverte pendant le chantier. L’avenir du site n’a pas encore été fixé par les trois copropriétaires.