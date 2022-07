"J e n’y étais plus allée depuis longtemps et c’est une grave erreur. Ce musée est véritablement un coffre à trésors où le sens de l’accueil a encore tout son sens. C’est un musée de grande qualité dont le Brabant wallon peut être fier" , s’exclame Catherine Dessain à sa sortie du Musée L de Louvain-la-Neuve. Situé dans les bâtiments de l’ancienne bibliothèque des Sciences, le Musée L présente le patrimoine de l’université au grand public.

"L’accueil est particulièrement soigné ici. J’ai eu la chance d’y rencontrer Cassandre, une jeune étudiante en Histoire de l’Art, qui m’a aiguillée vers Pascal Neys, un guide bénévole, prêt à répondre aux questions des visiteurs. Il fait partie de l’association Les Amis du Musée, qui y assurent une permanence tous les week-ends. Le rôle du musée est incontournable pour le marché de l’art, poursuit la commissaire-priseur de la salle Phoenix à Wavre. Parce qu’ils présentent des pièces d’exception ou des curiosités aux yeux de tous. C’est une balade. Et ici, elle est agréable car c’est très aéré et diversifié."

Deux sculptures à la loupe

Lors de sa visite au Musée L, deux sculptures ont retenu l’attention de notre commissaire-priseur. De styles et d’époque très différents, ce qui correspond bien à la philosophie du musée: "Se balader dans ce musée c’est un peu comme réaliser un voyage dans le temps, et à travers l’évolution des techniques artistiques. C’est pourquoi mon regard s’est porté sur deux objets totalement différents, mais tous deux de grande qualité."

En parlant de qualité, nous avons demandé au commissaire-priseur à combien elle estimerait ces œuvres si elle devait les mettre aux enchères. Elle s’est donc lancée (voir ci-dessous):

"Je tiens à préciser que si je me livre ici au jeu des estimations, c’est évidemment à titre indicatif. Il faut toujours savoir qu’une estimation sous la casquette de commissaire-priseur a pour but de susciter les enchères. Cette estimation est donc généralement frileuse par rapport au prix espéré et qui peut véritablement s’envoler… C’est ça le jeu des enchères."

Un relief en plâtre du XIXe siècle

Relief de l’Ara Pacis Augustae.

Relief de l’Ara Pacis Augustae: Tellus Mater, XIXe siècle

Une sculpture en provenance de l’atelier de moulages des Musées nationaux de Berlin, réalisée d’après un marbre romain de l’époque, "l’Autel de la Paix d’Auguste". Il a été transmis comme dommage de guerre par l’Allemagne et fait partie du fonds ancien de l’université (au départ à Leuven).

Catherine Dessain: "Ce relief représente l’allégorie de la prospérité liée à la paix sous le règne de l’empereur romain Auguste. Aujourd’hui, on parlerait en quelque sorte d’une campagne marketing de l’empereur. L’œuvre symbolise la paix retrouvée et l’abondance de la terre nourricière. Personnellement, j’apprécie le travail très fin du drapé fluide, serré, presque translucide, qui apporte le mouvement."

Estimation: entre 7000 et 10000 €.

Une sculpture monumentale en caoutchouc

«Structure spiralée»

"Structure spiralée", 1987, œuvre de Tapta (1936-1997), en caoutchouc synthétique

Cette sculpture est un don au musée par l’artiste, elle-même. Dans cette sculpture monumentale, l’artiste cherche le mouvement par le jeu de courbes et contre-courbes. Elle s’amuse avec l’espace et les contrastes, voire les contradictions.

Catherine Dessain: "Tapta est une artiste d’origine polonaise, réfugiée politique en Belgique en 1945. Ses sculptures sont toujours noires et en matériaux industriels, tels que le béton, la tôle, le caoutchouc. Ses œuvres sont exposées dans des lieux publics, présentées lors d’expositions ou encore à vendre dans des foires prestigieuses telles que la TEFAF ou la BRAFA. Je trouve cette œuvre très maîtrisée. Le tempo est harmonieux entre souplesse et tension, simplicité et complexité."

Estimation: entre 6000 € et 8000 €.