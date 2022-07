Dans les collections de l’UCLouvain: La première expédition scientifique à l’intérieur de la péninsule arabique était belge

Philippe Lippens, suspendu à une corde, une inscription. La photo a été prise le 7 février 1952. ©Archives de l’UCLouvain

Durant l’hiver 51-52, pendant trois mois, quatre hommes vont parcourir plus de 5400 kilomètres en Arabie saoudite, allant de Jeddah à Riyad, invités par le roi Abdulaziz Ibn Saud pour étudier l’héritage culturel préislamique du royaume.

Il y a le chanoine Gonzague Ryckmans, professeur à l’UCL encore unifiée à l’époque et sémitiste à la renommée mondiale. Il y a son neveu, Jacques Ryckmans, doctorant dans cette même université. "Grâce aux informations récoltées lors de l’expédition, il deviendra un éminent spécialiste du sabéen, une langue arabique préislamique du sud. Cette expédition a été à la base de son déchiffrement", raconte la docteure Elynn Gorris, Marie Skłodowska-Curie global fellow (REA) à l’UCLouvain et à la Macquarie University (Sydney, Australie).

Il y a aussi Philippe Lippens, un diplomate belge et enfin Harry St-John Bridger Philby, un explorateur et ancien agent des services secrets britanniques.

Harry St-John Bridger Philby, Gonzague et Jacques Ryckmans et Philippe Lippens en costume arabe. ©Archives de l’UCLouvain

Pendant leur voyage, "ils ont trouvé de nombreuses inscriptions et des reliefs rupestres préislamiques. Ils ont ainsi documenté quelque 12000 textes préislamiques. À cette époque, c’est une grande découverte" , explique la chercheuse, pour l’instant à Sydney.

Découverte de l’Arabie préislamique

Et de poursuivre: "Cette expédition est à la base de l’histoire de l’Arabie préislamique. L’histoire de l’intérieur de la péninsule était peu connue, au contraire de celle du Yémen, grâce notamment aux Romains et à la fameuse reine de Saba. Dans les années 50, de nombreuses langues et dialectes arabes préislamiques étaient encore presque inconnus. Les inscriptions découvertes nous ont permis de connaître ces langues anciennes dont le thamoudéen (langue arabique ancienne du nord) et le sabéen. Mais encore maintenant, il manque une grande partie de ces langues anciennes."

Elynn Gorris a le projet d’aller en Arabie saoudite, sur les traces de l’expédition. "Mais le Covid a tout décalé. Si tout se passe bien, le projet débutera en 2023 avec une réétude des cahiers et notes d’expédition et l’identification des personnes sur les photos avec nos partenaires saoudiens. Notre espoir est de pouvoir les rencontrer elles ou leurs descendants et, peut-être, de découvrir dans leurs archives familiales, des documents évoquant l’expédition. Il faudra bien 1 à 2 ans pour réaliser cette étape avant d’aller sur place."

Pour la chercheuse, l’objectif de ce voyage sera aussi de retrouver certaines inscriptions pour voir leur état de préservation ainsi que d’étudier les routes commerciales. "Les routes côtières étaient les plus populaires. Mais il y avait aussi des routes intérieures. Les membres de l’expédition ne l’ont sans doute pas fait exprès mais, en pointant les puits d’eau sur leur carte, ils ont mis en évidence des tronçons de ces routes."

À la mort du professeur Jacques Ryckmans en 2005, ses archives et celles de son oncle ont été données à l’Institut orientaliste de Louvain avant d’être confiées aux Archives de l’UCLouvain. Comprenant des données uniques, l’université est détentrice de la plus grande archive du monde en termes de copies d’inscriptions sud-arabiques et nord-arabiques, dont l’importance scientifique est internationalement reconnue.

Grâce à un financement du Fonds Baillet Latour, lié à la Fondation Roi Baudouin, les archives de l’expédition ont été traitées et numérisées, pour être rendues accessibles au plus grand nombre.

Des archives numérisées et accessibles à tous

Cette aventure-là a débuté en 2018. "On a effectué des petites restaurations pour réparer les lacunes, comme les déchirures. On a dépoussiéré tous les documents. On les a mis à plat et on a les a reconditionnés pour pouvoir les conserver de manière optimale" , souligne l’archiviste Caroline Derauw.

Pour le papier, il s’agit de boîtes en carton non acide standards. Pour d’autres, il a fallu chercher, tester, pour trouver le meilleur contenant.

Une des inscriptions trouvée avec des dessins. ©Archives UCLouvain

"Les estampages mis sur les roches pour obtenir les inscriptions en relief sont dans de grandes boîtes plates faites sur mesure. Ils doivent être conservés à plat pour ne pas altérer le relief. C’est pourquoi on ne les plie pas. À leur arrivée aux Archives, ils étaient conservés en rouleaux, mais ce n’est pas ce qu’il y a de mieux."

Ensuite les archives ont été numérisées. "On les a manipulées une dernière fois pour les numériser avant de les laisser en paix. Désormais, tout le monde peut consulter, en libre accès, ces archives via le site https://archives.uclouvain.be dans une perspective d’open connaissance. Si un chercheur a besoin d’avoir accès à un original, on évaluera sa demande. Les archives restent accessibles. Certaines pièces sont aussi exposées au Musée L."

Caroline Derauw souligne que les archives de l’expédition sont excessivement complètes. "Il y a des rapports et carnets d’expéditions, des notes, des cartes, des photos, des ektachromes qui, tous, se recroisent et fournissent un récit multisupport et très systématique de l’expédition. Dans les carnets, on peut même voir les sauts du stylo quand les chercheurs écrivaient tandis qu’ils se déplaçaient en jeep..."