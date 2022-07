Trente plantes sauvages ornent le rond-point

Victime d’un accident, Yvon Leruth a cédé provisoirement le relais à Éric Wodon, de Court-Saint-Étienne: " J’étais actif au rond-point avec Yvon. Je m’occupe de plusieurs endroits. Je fais des tests de plantation de bandes fleuries, avec des plantes annuelles, bisannuelles et des vivaces. L’idée est que la floraison soit la plus longue possible , indique Éric Wodon. Lorsque l’on voit qu’en Allemagne les plantes invasives se sont développées le long des autoroutes avec le déplacement d’air entraîné par les véhicules, je voudrais tester cela avec les bandes fleuries. On voit qu’ici, les plantes sauvages poussent sur les terres de remblais du talus du chemin de fer proche du rond-point ".