Si le contrat entre LIMS et le CBTC avait été signé il y a une bonne année, son arrivée était conditionnée à l’octroi d’un permis unique pour l’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales et la construction d’un édicule destiné à abriter un groupe électrogène et à stocker des réservoirs mobiles et fixes de divers gaz. Après une procédure d’une dizaine de mois avec deux enquêtes publiques, des plans modificatifs ayant été demandés, ce permis a finalement été délivré par les fonctionnaires techniques et délégué le 3 mai dernier. Il est consultable depuis peu et jusqu’au 14 juillet prochain sur demande à l’administration communale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ( urbanisme@olln.be ).

Actuellement, LIMS se trouve dans le Centre Monnet, à Louvain-la-Neuve. Dans quelques mois, il occupera, avec quelque 150 employés, toute une tour, la F, du CBTC et même un peu plus, soit plus ou moins 5000m2sur les 20000 de l’incubateur chinois.

Seront aménagés un laboratoire de biologie clinique de routine, un laboratoire de biologie clinique biomoléculaire et un laboratoire de chromatologie. Il y aura aussi des vestiaires, des lieux de stockage, des bureaux, etc.

"Les travaux de finition vont débuter cet été et devraient durer jusqu’à la fin de l’année. LIMS devrait débuter ses activités au CBTC début 2023" , indique Caroline Mouligneau, d’United Investment Europe (UIE), filiale du bras financier du gouvernement de la province chinoise de Hubei et principal actionnaire du CBTC.

«La commercialisation plus lente que prévu à cause du Covid»

La commercialisation du reste du site se poursuit, ajoute-t-elle, "même si cela avance plus lentement que prévu à cause de la crise sanitaire du Covid-19" .

Il n’est pas évident pour les entreprises chinoises de venir visiter les installations, vu notamment les règles de confinement une fois de retour en Chine, sans compter que les prix des billets d’avion ont explosé.

"Quinze sociétés chinoises nous ont confirmé leur volonté de venir s’installer au CBTC, pour une surface totale de plus ou moins 1000m2 , continue Caroline Mouligneau. Nos équipes en Chine ont repris depuis peu une activité de prospection presque normale avec la situation sanitaire qui s’améliore. Des sociétés chinoises déjà présentes en Europe (Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni) mais pas en Wallonie sont venues récemment dans l’idée d’y créer une antenne. Nous avons aussi des entreprises belges et européennes qui nous contactent. On le voit aussi, le Covid a modifié les demandes. Le télétravail s’installant, certaines sociétés demandent des surfaces plus réduites. Mais ce n’est pas un problème pour nous, on peut offrir des espaces allant de 15 à 5000m2. On espère qu’une autre grosse société occupe toute une autre tour. Au final, en termes de commercialisation, il reste du travail, cela prendra plus de temps que prévu mais on y arrivera car le CBTC est un beau projet. Il n’est pas question de le réaffecter à autre chose."

Hôtel en stand-by

Et l’hôtel de quelque 170 chambres? "C’est pour l’instant en stand-by. Le bâtiment reste à vendre. On avait reçu une offre en novembre 2019, mais on l’a estimée trop basse, même si l’investissement pour réaliser les finitions sera assez important. On a demandé une étude de marché dont on a reçu les résultats le 22 juin dernier. Pour nous, si l’hôtel ouvre en 2024, ce n’est pas un souci, même si on préfère que ce soit avant. Donner une autre fonction au bâtiment? Il n’en est pas question actuellement. Avec sa conception avec lobby, restaurant, cuisine et des locaux aux étages aux proportions faites pour accueillir des chambres, cela semble compliqué."

Le CBTC, un investissement chinois de plus de 100 millions€, est le premier incubateur chinois en Europe. Sa construction a débuté en 2016. Il doit permettre à des entreprises de haute technologie chinoises d’appréhender le marché européen et inversement pour les entreprises européennes.