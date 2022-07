Solidarcité Ottignies: il a trouvé sa voie, devenir soudeur scaphandrier

Matthieu, de Rixensart, est un des jeunes qui a mené à bon terme son année citoyenne. "J’étais au centre “Sens et Être” de Rixensart. Je voulais trouver un nouveau projet, soit m’inscrire en soudure ou en menuiserie au CEFA, soit m’engager dans Solidarcité. J’ai opté pour cette deuxième option. Nous avons eu beaucoup de travaux manuels et de la sensibilisation. C’était très varié, très intéressant. Nous avons travaillé pour CAP 48, les Îles de Paix, 11-11-11. On nous a à chaque fois expliqué les projets , explique Matthieu qui sait désormais vers quoi il veut se diriger. Je vais m’inscrire en soudure au CEFA. Je fais de la plongée et je veux devenir soudeur scaphandrier appelé aussi soudeur sous-marin. Il y a énormément de travaux à réaliser dans l’eau."

L’année citoyenne de Solidarcité Ottignies est un projet de volontariat qui rassemble des jeunes de 16 à 25 ans en recherche de repères dans la vie. Le projet est porté par La Chaloupe, un service d’aide en milieu ouvert (AMO).

Construire un abri pour moutons, peindre des locaux de Fedasil...

"Le projet s’axe sur trois volets. Le premier est de réaliser des chantiers, des services à la collectivité et des activités de rencontres. Les travaux sont variés. Au Terrain d’aventures de Louvain-la-Neuve, par exemple, nous avons construit un abri pour les moutons. Nous sommes aussi allés peindre les locaux d’un centre Fedasil. Par la même occasion, les jeunes ont eu des informations sur les réfugiés, les migrants" , explique Nathan Godtbil, éducateur en charge du projet sur Ottignies, avec son collègue Nicolas Piret. Le deuxième volet concerne la formation et la sensibilisation aux réalités sociétales, culturelles et environnementales. Le troisième volet est la maturation personnelle, au travers d’ateliers d’orientation. Chaque jeune s’engage dans l’année citoyenne avec des objectifs différents."

Et Nicolas Piret d’ajouter: "Nous travaillons avec les jeunes, nous les guidons de manière individuelle au travers de projets communs. Les jeunes travaillent en groupe."