Du sable de plage au sable pour nos champions olympiques

"Vous revenez cet après-midi, ce sera déjà fini , signale David Janssens, que nous avons rencontré mardi matin. Ici, on a juste égalisé le sable à la grue alors que quand on travaille sur des pistes pour les chevaux, on travaille avec des lames guidées au laser. Il y a maximum 3millimètres de différence d’un endroit à l’autre, qu’on travaille sur une surface de 800m2ou de 5000m2. C’est du travail de haute précision et en gros, il nous faut 5 à 6 jours pour terminer une surface."

À Louvain-la-Neuve, la plage de 1200m2est aménagée avec du sable de mer lavé, un sable que David n’utilise jamais pour les pistes équestres: "On travaille avec du sable de Moha qu’on mélange avec du sable venu des Pays-Bas pour un meilleur drainage, d’Aix-la-Chapelle ou de Fontainebleau.Ce sont clairement les meilleurs sables. Pourquoi pas celui de Mont-Saint-Guibert? Il est trop gros et trop drainant."

Du sable, David peut en parler des heures, comme de son métier: " Au début, voici 30 ans, j’aménageais des parcs et jardins et puis, à un moment donné, il n’y a plus rien qu’on ne sait faire. On n’apprend plus et on ne s’amuse plus."

Passionné par les chevaux depuis sa plus tendre enfance, David prend du plaisir tous les jours à faire son métier, ce qui n’a pas toujours été le cas.

"J’ai commencé à faire l’une ou l’autre piste avec une grue et ça me plaisait bien. J’ai acheté du matériel en me disant que si j’en faisais une par mois, c’était bien. Aujourd’hui, on travaille à quatre et on en fait 4 à 6 par mois.On ne chôme pas car la demande est là, même si ces derniers temps, vu le contexte, je réalise moins de devis. Et je peux comprendre les gens qui réfléchissent avant de faire un investissement.De mon côté aussi, je devrais renouveler du matériel, mais quelles sont les perspectives?"

Des pistes pour Larissa et Jérôme qui étaient aux JO

David Janssens et ses hommes réalisent des pistes en Belgique, au Luxembourg et en France et c’est d’ailleurs dans le Nord de la France, du côté de Lille, qu’il travaille le plus: "La demande est vraiment impressionnante dans cette région."

Ce mercredi, c’est à Barvaux qu’il entame un nouvel ouvrage en fonction des attentes du propriétaire: "Vu toutes les techniques qui se sont développées ces dernières années, avec l’utilisation de fibres pour améliorer la qualité du sable notamment, ce n’est pas si simple d’avoir au final quelque chose de convenable. C’est un dé fi que j’aime relever."

Il crée d’ailleurs des pistes pour les grands champions comme Larissa Pauluis (Braine-l’Alleud) et Jérôme Guéry (Sart-Dames-Avelines), tous les deux présents aux derniers Jeux olympiques à Tokyo, avec même une médaille de bronze pour le Sartois en équipe.

"Je travaille aussi pour aussi pour Gaëtan Stalpaert à Bornival (Nivelles).Pour Jérôme Guéry, on a même aménagé une piste en herbe, qui n’est pas encore disponible car il faut des mois et des mois avant qu’elle ne soit foulée, et qui lui permettra de se préparer au mieux pour les grands concours sur herbe que sont Aix-la-Chapelle, La Baule… Ces champions ont leurs exigences et une piste, c’est de la grande précision. Il faut être pointilleux à chaque étape et, c’est mon côté maniaque, on travaille chaque couche au millimètre."

On l’aura compris, c’est loin d’être le cas pour la plage à Louvain-la-Neuve où la grande difficulté réside dans le transport du sable: "Ici, les gens ne se rendent pas compte des machines qu’on manie. Piétons et cyclistes coupent notre route comme si de rien n’était.Mais c’est aussi un grand plaisir que d’installer cette plage."