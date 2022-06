Ottignies-Louvain-la-Neuve: le budget participatif profitera à 8 projets

Les critères de recevabilité des projets étaient semblables à l’année précédente, avec, comme objectif principal, un impact positif sur la transition écologique et la création de lien social.

Dix-neuf projets avaient été rentrés à la Ville, l’un d’entre eux n’était pas recevable. Le jury, composé de deux experts indépendants en transition, de trois citoyens tirés au sort parmi les candidats, et d’Adélaïde Boodts, employée communale en charge de la participation citoyenne, a finalement retenu les huit projets que nous présentons ici brièvement.

-ASBL Poll’n. Cette épicerie participative et coopérative de Louvain-la-Neuve cherche à rendre abordable les produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien grâce à l’implication des membres dans la gestion du magasin (4500€).

-ASBL Terre Ouverte. Cette association entend renforcer la résilience territoriale dans la ville à travers différentes actions (4500€).

-Atelier B.A. Bois. Accompagne et forme les personnes à l’auto-construction pour favoriser l’accès à un logement digne pour tous (4500€).

-Woodstock (lire ci-dessous).

-"Les Co-pains du Coin". Projet porté par l’ASBL Ottignies en transition. Fabrication d’un four itinérant avec des matériaux de récupération. Ce four permettra de proposer des ateliers et des animations, par exemple dans les quartiers sociaux ou les maisons de repos (3500€).

-"Le Quai fleuri". Ce projet de l’ASBL Le Fil blanc vise à végétaliser le quartier de la Chapelle aux Sabots (Mousty) et à y créer des promenades susceptibles de renforcer les liens entre les habitants (3500€).

-L’école du pain du Four à pain de Louvain-la-Neuve veut familiariser les écoliers du cycle primaire à tout ce qui touche à la fabrication du pain au travers d’ateliers (2500€).

-Le Verger des Potagés. Cette association de fait se propose d’aménager la zone verte comprise entre l’avenue Bourgaux et l’avenue AlbertIer, à Limelette (2500€).