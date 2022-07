Ses promenades sont un «must» en Brabant wallon: rencontre avec Nathalie Demain

Nathalie Demain, d’où vous est venue cette passion pour la randonnée?

À Limal, d’où je suis originaire, je vivais, enfant, dans un paysage assez bucolique. Mes parents m’emmenaient beaucoup randonner. À 12 ans, j’ai découvert l’équitation donc j’ai aussi pas mal sillonné la région à cheval. J’ai toujours aimé passer du temps à l’extérieur.

Vous êtes aussi une amoureuse de la montagne?

Oui, vers 18 ans, j’ai découvert l’alpinisme à Chamonix où j’ai eu l’occasion de faire quelques belles ascensions. Plus tard, j’ai passé mon brevet d’accompagnatrice en moyenne montagne. Monitrice d’escalade, j’ai également donné cours d’autonomie en falaise de nombreuses années pour le club alpin belge. En montagne, outre la randonnée, j’ai toujours fait beaucoup de balades en VTT. Quand j’ai rencontré mon mari, il était aussi mordu que moi. On s’est mis à randonner ensemble. Pour trouver les meilleures balades, nous passions notre temps le nez dans les cartes! Un jour, une amie m’a demandé pourquoi je ne partageais pas mes promenades. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de les coucher sur papier. J’ai envoyé mes propositions à l’éditeur Racine en 2011. Ils se sont tout de suite montrés intéressés.

En dix ans, vous avez écrit quatre ouvrages, dont deux ont été revus et corrigés avec plusieurs rééditions, quelles sont les particularités des promenadesque vous proposez?

Je les ai concoctées de A à Z en prenant soin de choisir méticuleusement les sentiers les plus paisibles et les plus bucoliques du Brabant wallon. Mes balades constituent des boucles, entre 7 et 15 kilomètres, c’est un peu le fil conducteur de mes livres. Elles sont accessibles à tous les publics. Les gens qui veulent multiplier les boucles peuvent le faire pour allonger leur temps de promenade. Mon autre point d’attention, quand je concocte les itinéraires, est d’essayer de passer systématiquement le long de ruisseaux ou de cours d’eau.

Concrètement, quelle est votre démarche pour donner naissance à une balade?

Je réalise d’abord des tracés sur des lieux que j’apprécie. Je me fie à mon amour des cartes IGNet à l’environnement qui m’entoure, je me laisse dériver là où la nature est belle. Je fais le tour dans un sens puis dans l’autre pour voir lequel des deux est le plus appréciable. Une fois que je tiens ma boucle, je pars avec mon dictaphone et mon GPS. Je décris alors mon itinéraire précisément, presque mètre par mètre. Après avoir couché ça sur papier, je demande à ma fille de tester l’itinéraire afin d’être sûre qu’il soit bien clair.

Dans vos ouvrages, vous épinglez aussi des lieux, des cours d’eau, des monuments que vous décrivez brièvement…

Oui, c’est une manière pour le promeneur d’en apprendre un peu plus sur la région. Je ne voulais pas écrire ces informations au milieu de l’itinéraire car je tiens à ce que l’ouvrage soit le plus lisible possible pour celui qui se balade. Je réalise aussi toutes les photos moi-même.

Est-ce qu’il y a des lieux plus incontournables que d’autres selon vous, en Brabant wallon?

Pas vraiment car tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez quelque chose ce plus vallonné, vous trouverez votre bonheur à Villers-la-Ville, si vous préférez des paysages de campagne, Hélécine vous plaira davantage. Chaque coin peut avoir quelque chose de joli à raconter.

Est-ce que les applications mobiles, de plus en plus répandues sur nos smartphones, qui proposent des promenades, font de l’ombre à votre travail?

Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai croisé des gens qui me disaient qu’ils trouvaient ça mal foutus, qu’il fallait emmener une batterie externe, qu’on ne captait pas toujours un signal GPS, que les chemins étaient fort larges, les promenades pas originales… Je pense que mes balades ont l’avantage d’être assez uniques, de ne pas passer par là où tout le monde passe. On va dire qu’elles sont concoctées à la main!

Le Covid a-t-il eu un effet positif sur la vente de vos ouvrages?

Incroyable, nous n’avons jamais autant vendu que pendant les périodes de confinement. Tout le monde avait besoin de s’évader et quelle meilleure manière que de marcher. Et puis, partir en vacances à l’étranger était compliqué donc les gens cherchaient un peu d’évasion proche de chez eux. Aujourd’hui encore, les ventes marchent bien avec la flambée du prix de l’essence, les gens ne vont pas partir très loin de chez eux.

Ses ouvrages regroupant des balades en Brabant wallon

Dans cet ouvrage, Nathalie Demain vous emmène le long de sentiers pittoresques, campagnards ou villageois à la découverte du patrimoine et de l’histoire du Brabant wallon Les itinéraires, de 7 à 17 kilomètres, découpés en étapes, ménagent au promeneur de nombreuses pauses bucoliques.

Ce livre part à la (re)découverte des affluents et des sous-affluents de la Dyle et de la Senne. L’auteure y propose des itinéraires de 6 à 15 kilomètres à effectuer en famille. Les nombreuses photos donnent des repères visuels dans des paysages bucoliques et apaisants.

Rassemblées en 5 circuits de 3 balades, ces 15 balades sont modulables selon vos envies. Vous apprécierez les décors champêtres où se nichent les richesses d’un patrimoine rural préservé, les sentiers méconnus le long desquels serpente souvent une rivière… Ce guide vous permet de redécouvrir les bois et les vallées de localités telles Villers-la-Ville, Lasne, Genappe, Céroux-Mousty, Louvain-la-Neuve, Glabais, Bousval, Waterloo…

Ces ouvrages de Nathalie Demain sont complétés par un topoguide détaillé, une carte, de nombreux repères visuels et de petits encadrés informatifs.