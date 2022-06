Un nouveau visage pour le site du Douaire et le centre d’Ottignies

Parallèlement, ils devaient également se prononcer sur le Schéma directeur du centre d’Ottignies pour la zone située entre le rond-point de la Libération des Camps près de la gare jusqu’à la rue de la Station à Mousty. Avec l’avenue des Combattants d’un côté, la ligne de chemin de fer 161 de l’autre, comme limites. C’est le conseil communal du 24 mars 2015 qui avait décidé d’élaborer ces documents. L’objectif pour le centre d’Ottignies est le développement du logement dans la vallée. C’est aussi d’y améliorer le cadre de vie, de mettre en valeur la Dyle, d’y intégrer des espaces verts, de veiller à la mobilité, principalement douce, de maintenir la fonction commerciale, de développer des équipements communautaires.

Le site du Douaire reconfiguré

Sept zones stratégiques ont été définies. Pour chacune d’elles, des orientations ont été définies: " Il ne s’agit ici que d’orientations, il n’y a pas de décision, pas de plan ", explique l’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob.

Parmi les orientations envisagées, une grande trame verte de 26 à 32 mètres de large relierait le site des bétons Lemaire à la prairie Orban, avec un passage sous voie ferrée pour mode doux. Cette trame serait bordée de commerces au rez-de-chaussée de logements aux étages. Elle traverserait le site du Douaire, dont l’actuelle galerie: " Nous avons déjà eu des contacts avec le Douaire. Les grosses enseignes, Brico, Colruyt et Delhaize veulent rester sur le site. Il n’est pas certain que la galerie soit maintenue. Le site pourrait être complètement reconfiguré ", explique encore Benoît Jacob. Des parkings souterrains sont envisagés dans la partie en pente.

Venant des bétons Lemaire, une liaison pour véhicules à moteur sera réalisée sous la voie ferrée. Elle longera la ligne de chemin de fer, passera sous les voies avant de remonter pour sortir sur la rue du Monument un peu avant le rond-point assurant la jonction entre la rue du Monument et l’avenue Reine Astrid. Ce ne sont que deux exemples de projets. Dans les autres zones, les aménagements intègrent les objectifs repris plus avant avec, par exemple, un axe fort cyclo-piéton sur le boulevard Martin, des logements dans la zone de la maison de la citoyenneté, un immeuble signal marquant l’entrée dans Ottignies au rond-point de la libération des camps près de la gare.

Les partenaires se bousculent déjà au portillon

On parle de 450 à 600 logements sur le site des Bétons Lemaire. Des réfléxions devront être menées en matière de mobilité. ©EdA

L’opposition estime que la vision n’est pas suffisamment détaillée, et difficile à mettre en œuvre d’un point de vue mobilité et économique..

Ce projet prendra des années, voire des dizaines d’années à se concrétiser. Pour Bénédicte Kaisin (OLLN 2.0), le dossier manque de précision: " Il est dommage de ne pas avoir localisé, dimensionné les espaces publics. Le projet est magnifique, c’est une vision générale du devenir possible du centre d’Ottignies. Cela implique des transformations importantes. Tout cela va coûter très cher. Comment concerner des propriétaires du Douaire? Imposer des charges d’urbanisme pour réaliser certains ouvrages va entraîner un nombre accru de logements, voire des logements plus chers. Le projet ne tient pas compte de la réalité économique. C’est un frein énorme ".

Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0) reconnaît qu’il s’agit là d’un gros travail: " Lors de la précédente mandature, depuis 2012, la majorité nous disait qu’elle a une vision pour le centre d’Ottignies. Dix ans plus tard, on se retrouve à nouveau avec une vision, sans plus de précision. On parle d’une école, on va la mettre où? Le centre commercial, que devient-il? On est tous d’accord sur la vision, la trame bleue, la trame verte, plus de nature mais on ne comprend pas pourquoi il a fallu tant d’années. On est passé un peu vite sur les conditions de mise en œuvre, comme la maîtrise foncière ".

Désenclaver les Bétons Lemaire

Jacques Otlet (OLLN 2.0) reste sur sa faim pour ce qui concerne la mobilité à partir de la zone Bétons Lemaire: " On sait que cette zone est enclavée, difficile à exploiter. Les choses n’ont pas changé. On y maintient du logement, on parle de 450 logements, Je pense que ce sera plus. Les deux sorties, rue de Franquenies et à la rue du Monument ne seront pas suffisantes ".

Hadelin de Beer (Écolo), est conscient que la mobilité est un enjeu: " A Louvain-la-Neuve, on arrive dans certains quartiers à 0,2 voiture par logement. Des alternatives y sont développées, pour les piétons et cyclistes, du transport en commun, des voitures partagées. Nous devrons l’envisager sur le site".

La bourgmestre Julie Chantry (Écolo) se réjouit de l’aboutissement de ce dossier: " Nous sommes sur une vision, pas en train de réaliser des projets. Le temps de se confronter aux réalités financières viendra après, avec un ensemble de partenaires. Il y en a déjà un bon nombre qui se bouscule au portillon. Avec le PCAR et le Schéma directeur, nous avons une base de travail ". L’opposition s’est abstenue.