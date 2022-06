Passation de relais à la tête d’inBW

En réalité, le Genappien a l’âge de prendre sa retraite depuis un an, mais tenait à aller jusqu’au terme des deux mandats qui lui avaient été confiés. Il termina officiellement cette période le 31 août prochain. Son successeur, Laurent Dauge, entrera en fonction le 15 juillet.

Hier devant les membres de l’assemblée générale, après avoir remercié tous ceux qui lui ont fait confiance en 2010, Baudouin le Hardÿ de Beaulieu s’est remémoré quelques éléments marquants des douze années passées. Lorsqu’il est arrivé à la tête de l’intercommunale, le Centre de tri de Mont-Saint-Guibert était en construction, et d’autres gros chantiers se sont enchaînés comme celui du crématorium de Court-Saint-Étienne, et l’aménagement plutôt épique de la station d’épuration de la vallée de la Dyle.

Ensuite, l’intercommunale a racheté le Centre Monnet, le Centre Einstein, le Mazerin à Rixensart, et le centre Peugeot à Nivelles, qui ont été réaménagés pour accueillir des entreprises dans des conditions optimales. "À l’époque, c’était innovant d’acheter des bâtiments dans des parcs existants, mais c’est aujourd’hui devenu le futur de notre métier", a considéré le directeur général sortant.

Puis est intervenue la fusion entre IBW et IECBW, pour arriver à inBW et constituer un pôle incontournable pour le développement du Brabant wallon. Et en 2020, le covid, qui n’a pas été anodin dans une entreprise comptant plus de 500 collaborateurs mais cette période difficile a pu être traversée.

Pour Baudouin le Hardÿ de Beaulieu, le grand défi à affronter pour l’avenir concerne la dégradation du climat. "Mais l’intercommunale est prête à relever ces défis: je pars serein et confiant" , a-t-il conclu.

Son successeur est Laurent Dauge, 53 ans, ingénieur civil qui a passé toute sa première partie de carrière (28 ans) chez Renewi, dont il est le directeur pour la Wallonie. Son mémoire concernait la protection des zones de captage et dans son travail, il s’est toujours occupé d’environnement au sens large. La gestion des déchets évidemment puisque c’est le cœur de métier de Renewi, mais aussi la production d’énergie renouvelable dès les années '90.

"J’ai toujours connu l’IBW et maintenant inBW, et regardé ses activités avec beaucoup d’intérêt pour leur sérieux et pour ses trois métiers principaux qui deviennent fondamentaux pour notre avenir, a-t-il expliqué mercredi soir. Les prochaines années seront pleines de défis mais aussi d’opportunités. Cela me passionne et nous avons une équipe formidable pour faire tout cela. Parce que l’humain est fondamental: la différence entre une société qui va bien et une société qui va très très bien, ce sont les gens!"