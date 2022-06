Le guide TAO du tourisme durable en Belgique propose une cinquantaine d’adresses en Brabant wallon

366 adresses, dont une cinquantaine en BW

Fort de 160 pages, le guide reprend 366 adresses, "authentiques, éthiques et durables" , réparties en neuf chapitres correspondant à neuf territoires de la Belgique, du sud au nord du pays. Les adresses sont réparties en quatre rubriques: se loger, se restaurer, pratiquer des activités et découvrir le monde de demain. Le guide comprend également des articles culturels sur la Belgique, propose des astuces pour voyager de façon écologique et pratiquer le slow tourisme, donne des conseils pratique pour préparer son voyage, des idées d’itinéraires.

L’Ardenne, Greentipper et la Maison du tourisme du Brabant wallon ont soutenu l’initiative: "Le guide reprend une cinquantaine d’adresses en Brabant wallon. Il m’a permis de découvrir des choses , a signalé Joseph Tordoir, président de la Maison du tourisme du Brabant wallon, lors de la présentation du guide. Tout acteur du secteur touristique doit tenir compte de l’aspect durable."

"Le Brabant wallon propose une offre assez impressionnante de bonnes tables et de produits bio" , a précisé Cédric Maillaert.

Le guide, édité en français, est disponible en Belgique et en Suisse ainsi que dans quelque 500 points de vente en France. Il est vendu au prix de 12,50 €, 7,90€ en version PDF numérique et 2,99€ via l’application "Guides TAO"