L’ASBL Horizons Neufs prend un nouveau départ: bilan d’une décénnie avec son directeur

L’occasion de faire avec lui le bilan sur l’évolution de cette association née en 1966, l’une des plus importantes dans ce secteur d’activité en Brabant wallon. "Quand je suis arrivé, en 2012, l’ASBL accueillait 46 personnes et employait 38 équivalents temps plein. Aujourd’hui, 84 personnes sont prises en charge quotidiennement par 90 employés."

Après être passée par de sérieuses turbulences économiques à cette époque-là, l’ASBL a repris du poil de la bête grâce au management audacieux de Grégory de Wilde. "J’ai fait le pari de proposer un plan à l’opposé de ce que la logique voulait. Mon idée était d’accueillir plus de monde et de diversifier l’offre de services. Il fallait devenir un acteur incontournable pour que les pouvoirs de tutelle ne nous abandonnent pas… Nous avons ensuite développé toute une stratégie de marketing associatif. Enfin, le développement du “fundraising ” a permis d’accroître nos activités. Nous bénéficiions de 30000 à 40000€ il y a dix ans, nous atteignons aujourd’hui 120000 à 140000€ par an."

Forte de cette gestion osée mais payante, Horizons Neufs compte aujourd’hui trois résidences (Serpentine, Lisière, Cognée), deux centres d’activités et cinq logements supervisés. "Nos bénéficiaires sont âgés entre 22 et 77 ans. Cela fait trois ans que nous ne pouvons plus répondre à la demande mais celle-ci reste extrêmement importante. Nous comptons une quinzaine de personnes sur la liste d’attente.Le temps d’attente varie entre 3 et 10 ans. Tout dépend du vieillissement de nos bénéficiaires mais il faut savoir qu’il y a un engagement de l’ASBL de les accompagner le plus longtemps possible."

Un programme personnalisé pour chaque résident

Au départ de trois services résidentiels à taille humaine et d’un service de logements supervisés, l’ASBL assure l’accompagnement éducatif, social et paramédical des bénéficiaires internes et externes. "Chacun peut profiter d’un accueil de jour, soit dans un de nos centres d’activités, soit en résidence, ce qu’on essaye de développer au maximum car même si l’idée est qu’ils sortent le plus possible, certains ne peuvent malheureusement plus se déplacer, poursuit Grégory de Wilde. Chaque résident a un programme qui lui est propre.Certains ont jusqu’à neuf activités par semaine au centre de jour. Quarante activités différentes leur sont proposées. Les bénéficiaires et leur famille ont la possibilité de choisir le programme le mieux adapté. Nous réfléchissons avec eux aux possibilités en fonction de leur degré d’autonomie."

Certains ont des activités à l’extérieur des centres de l’association. "L’une de nos bénéficiaires se rend chaque semaine à l’académie de dessin à Wavre par exemple, d’autres font du fitness en salle à Louvain-la-Neuve."

Passage de témoin

La plupart des résidents d’Horizons Neufs ont encore des familles dans lesquelles ils retournent les week-ends ou à d’autres moments. "Notre but est de leur offrir un lieu de vie qui est externe à leur milieu familial mais dans lequel ils se sentent comme à la maison. Une des plus grands moments de fierté que j’ai connus, c’est lorsqu’une résidente m’a dit “La Cognée c’est ma maison” , conclut le directeur. Ce jour-là, je me suis dit que mon objectif était atteint…"

En janvier dernier, alors que le Covid disparaissait peu à peu de la vie des résidents, Grégory de Wilde a annoncé son souhait de passer le relais au niveau de la direction. "J’ai évidemment un pincement au cœur de quitter le bateau car je connais certains résidents depuis 25 ans mais ça reste un métier lourd et les nombreuses difficultés rencontrées liées au Covid ont favorisé ma décision…" Après six mois de recherches, le conseil d’administration a sélectionné Silvio Cesaraccio qui prendra ses fonctions en septembre.

Trois résidences, deux centres d’activités et des logements supervisés

Les activités d’Horizons Neufs s’étendent sur dix sites d’implantation, tous en Brabant wallon.

Financé à 85% par l’AViQ (Agence pour une vie de qualité), Horizons Neufs compte à ce jour trois services résidentiels – La Serpentine (1978), La Cognée (1979) et La Lisière (2002) – tous trois basés à Louvain-la-Neuve. "Chacun de nos trois services résidentiels accueille 16 personnes ayant un handicap mental modéré à profond, explique Grégory de Wilde, directeur de l’ASBL. En partenariat avec les familles et les réseaux tissés localement, près d’une cinquantaine d’intervenants (éducateurs, paramédicaux, maîtres de maison…) assurent, en relais, l’accompagnement du quotidien des bénéficiaires dans leur vie communautaire."

Les personnes plus autonomes peuvent bénéficier d’un service de logements supervisés. "Subsidié pour l’accompagnement de six personnes, ce service rencontre les demandes de 16 personnes ayant un handicap léger à modéré au départ de quatre maisons communautaires et d’un studio individuel. Avec un soutien éducatif régulier, les bénéficiaires développent leur projet de vie en autonomie."

Au carrefour des projets résidentiels et en réponse aux personnes vivant en famille, le pôle d’activités de jour de l’ASBL permet la rencontre des bénéficiaires autour d’activités variées. Ces centres de jour sont La Baraque (1983) et L’Argentine (1976) qui a rejoint l’ASBL Horizons Neufs en 2017. "Dans les centres de jour, les activités sont adaptées en fonction des envies des bénéficiaires. Nous sommes ouverts aux propositions de l’environnement extérieur. Les centres de jour permettent à chacun de développer ses habiletés techniques et sociales et de vivre des activités développant leur bien-être ainsi que leur citoyenneté , insiste Grégory de Wilde. Le fait d’avoir un centre de jour permet d’offrir une solution aux familles débordées. Le passage par celui-ci permet également de donner de meilleures perspectives d’accueil avant de se lancer dans l’aventure d’un lieu de vie."

Un nouveau centre d’accueil

Une nouvelle résidence va bientôt sortir de terre à la rue des Artisans, toujours dans le quartier de La Baraque, à un jet de pierre du centre d’activités. "Ce lieu de vie pourra accueillir 18 personnes en plus. Nous sommes de plus en plus confrontés au vieillissement de nos résidents et nous nous sommes rendu compte que nos infrastructures n’étaient pas toutes parfaitement adaptées aux personnes handicapées. Or, il ne faut pas que ce soit un frein à l’accompagnement des personnes vieillissantes."

Les tarifs liés à l’hébergement varient sensiblement en fonction de l’accueil mais il faut compter en moyenne 1200€/mois pour les bénéficiaires.