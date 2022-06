Des étudiants de l'UCLouvain engagés pour un monde plus solidaire soutenus par Louvain Coopération

Former 50 femmes vulnérables de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, à la fabrication de charbon écologique à partir de déchets organiques; contribuer à l’indépendance financière de mères seules vivant avec leurs enfants dans la région de Shinyanga, en Tanzanie; créer une Ruche qui dit oui! à Tournai, soit une plateforme où des producteurs locaux peuvent mettre leurs produits en vente à des prix corrects et dont les bénéfices serviront à offrir des soins de santé à des enfants atteints de pathologies et de malformations congénitales; aider les étudiants à se professionnaliser dans les domaines des sciences politiques au travers du Poli Thinker, le premier cabinet de consultance étudiant en sciences politiques en Belgique. Ce sont les quatre projets soutenus cette année dans le cadre du programme Étudiant solidaire et de son Fonds solidaire.