Il vole et détruit la voiture de sa grand-mère

Walid avait en effet été pris en chasse par une voiture de police qui l’avait repéré car il roulait beaucoup trop vite dans l’agglomération. Il accéléra, brûla un feu rouge, éteignit ses phares mais ne put éviter un ralentisseur. La voiture termina sa course contre un muret. "On l’a vue véritablement décoller" , actèrent les policiers qui avaient aperçu deux personnes dans la voiture, ce que confirmèrent des témoins de l’accident. "Non, j’étais seul" , soutint avec aplomb le jeune homme à l’audience correctionnelle du 4 mai dernier. On y apprit qu’il roulait sans permis.