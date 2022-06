Vendée Arctique dantesque: Denis Van Weynbergh contraint à l’abandon

Des rafales à plus de 50 nœuds (92,6km/h), un bateau qui se couche à plusieurs reprises, une déchirure musculaire, diverses avaries dont une voile avant arrachée… Le skipper ottintois Denis Van Weynbergh aura tout tenté pour rejoindre la ligne d’arrivée de la Vendée Arctique qui avait débuté le dimanche 12 juin dernier. Mais face aux éléments et ses conséquences, la bravoure et le courage ne suffisent pas toujours.