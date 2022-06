Louvain-la-Neuve: la Ferme du Biéreau revient en mode «full music»

Gabriel Alloing, c’est le grand retour de la musique et de la fête avec cette saison post-Covid. Avez-vous été fort impactés finalement et cela a-t-il, comme on l’entend pour certaines scènes, causé un petit «embouteillage»?

Nous n’avons pas à faire face à ce phénomène car nous n’avons finalement quasi rien reporté la saison passée. Seulement un ou deux concerts. Nous avions donc les mains libres pour composer l’affiche.

C’est donc une saison «comme les autres»?

À part peut-être pour la difficulté à boucler le budget, oui, c’est une saison dans la continuité. C’est-à-dire beaucoup d’artistes belges et une grande variété de genres musicaux: le classique, la pop, la soul, le jazz, le folk, la musique du monde, la chanson, les textes poétiques…

Au total, on dénombre environ 35 concerts dans la grande salle de la Grange et 7 aux Écuries, dans la nouvelle salle, sans compter des événements divers comme le Kidzik (voir encadré). Pourquoi pas plusaux Écuries?

Nous n’avons pas vocation à remplir les Écuries. Nous l’utilisons cette salle pour faire des résidences d’artistes en création. Les Écuries sont également utilisées par les étudiants et les habitants.

Derrière ce chiffre de 50concerts, se cache aussi un autre calendrier. Notre équipe coordonne environ 500 événements dont nous ne sommes pas les organisateurs mais que nous coordonnons. À quoi il faut encore ajouter une centaine de dates de spectacles avec nos créations "maison", dont la Ferme est producteur.

Qui allez-vous annoncer dans la grande salle cette saison?

Je ne peux pas citer tout le monde mais, ça démarre déjà très fort avec les réservations pour Mustii, le 15 octobre. James Deano viendra le 11 novembre avec son Bon Wrap , nouvel album. Également en chanson française, Karin Clercq fêtera les 20 ans de la sortie de son 1eralbum, le 24 novembre. Pour la première fois, la Ferme accueillera le groupe Sttellla, le 16 décembre. Le 20 janvier, Antoine Wielemans, chanteur des Girls in Hawaï, s’affichera avec son premier album solo. Pierre Lafleur reprend Gainsbourg, le 15 décembre. J’ajoute encore la chanteuse Loubiana qui mixe pop africaine et électro-pop et qui ouvrira la saison, le 28 septembre, avec ONIRI pour la fête de la FWB. Côté musique classique, le festival Est-Ouest revient, programmé par Axel de Jenlis.

Les siestes acoustiques seront de retour?

Oui, elles sont très plébiscitées. La première aura lieu le 23 octobre avec Témé Tan, Nicolas Michaux et Antoine Chance. Mais tout de suite, et dès ce soir, je rappelle au public qu’on l’attend pour la Fête de la musique, et que c’est gratuit.

