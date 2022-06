Vendée Arctique: la course neutralisée, Denis Van Weynbergh (Ottignies-Louvain-la-Neuve) attendu au Sud-Est de l’Islande

"La détérioration des conditions climatiques a obligé l’organisation à prendre une décision forte. La course sera neutralisée après le passage de la porte virtuelle située au Sud-Est de l’Islande" , explique l’organisation par communiqué.

Jeudi déjà, elle avait modifié le parcours qui devait initialement contourner l’Islande et faire franchir, pour la première fois, le cercle polaire arctique aux Imocas, ces monocoques les plus puissants du monde. Une mer démontée et des rafales à plus de 50 nœuds (92,6km/h) attendaient les marins dans la partie Nord-Est de l’Islande. Les conditions n’allaient pas être bien meilleures en dessous à cause d’une forte dépression, obligeant donc les organisateurs à neutraliser la course.

"En tant qu’organisateur, il nous paraissait essentiel que les marins puissent s’abriter et mettre temporairement en parenthèse la course afin de se protéger de ce système dépressionnaire" , souligne Alain Lebœuf, le président de la SAEM Vendée.

La course devrait reprendre après le passage de la dépression

Et Francis Le Goff, le directeur de course, d’ajouter: "Dans un souci de fair-play et d’équité, nous avons donc décidé, que les skippers puissent s’abriter dès qu’ils auront passé la porte située au Sud-Est de l’Islande. Nous enregistrerons le temps de chacun à la porte avant qu’ils puissent se mettre à l’abri. Nous avons entamé des discussions avec des ports qui pourraient être susceptibles de les accueillir. La course reprendra ensuite selon des modalités que nous sommes en train de définir."

Les skippers français Charlie Dalin et Jérémie Beyou ont atteint cette porte virtuelle cette nuit.

Les autres marins, dont Denis Van Weynbergh à bord des Laboratoires de Biarritz, sont en route vers celle-ci tandis que Manuel Cousin rebrousse, lui, chemin pour éviter le gros de la dépression.

La Vendée Arctique, qui a démarré dimanche dernier, est la première course qualificative pour le Vendée Globe 2024, tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance que vise le navigateur belge.