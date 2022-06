Ottignies-Louvain-la-Neuve: le salon Biovitis fait toujours recette

24 exposants

Le principe du salon est resté identique: faire découvrir les vins bio au plus grand nombre. Alors que les vignes cultivées en bio se situaient autrefois principalement en Espagne, en Italie et en France, les producteurs sont maintenant de plus en plus nombreux dans le monde à se tourner vers une viticulture bio: "C’est un plus d’avoir une matière première saine, sans pesticide, sans produit chimique. Cela se goûte" , signale Vincent Dasnoy.

Le salon Biovitis 2022 réunissait 24 exposants: "Nous avons 80% d’exposants qui reviennent chaque année. Nous essayons d’attirer de nouveaux producteurs pour apporter chaque fois quelque chose de neuf. Les visiteurs aiment toutefois retrouver leurs fournisseurs. Certains viennent faire leurs provisions annuelles lors du salon. On le voit cette année. Suite aux deux années d’annulation, les visiteurs repartent avec davantage de bouteilles" .

Deux viticulteurs belges

Cette année, les organisateurs présentaient deux viticulteurs belges: " Le Domaine du Chenoy à Émines, un très chouette domaine. Gudule Winery vient de Bruxelles. La vinification est réalisée à Bruxelles, elle se fait avec des raisins venus de France, d’Italie, d’Allemagne… La production en Belgique reste assez faible".

Le salon a aussi accueilli pour la première un producteur de bière. La brasserie de l’Orne a ajouté une touche brassicole et locale à l’organisation.

Le salon a à nouveau fait recette. Les visiteurs étaient au nombre de 300 samedi, ils étaient plus nombreux encore le lendemain.