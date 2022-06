Un chantier du SPW va débuter pour créer, sur cette avenue, une bande, en site propre, réservée aux bus, depuis le rond-point dit de Veszprém jusqu’au pont, vers la gare d’Ottignies.

"L’objectif est de faciliter la circulation des bus vers la gare et la gare des bus, car il y a beaucoup de circulation sur l’avenue des Droits de l’Homme, surtout aux heures de pointe , explique Catherine Bes, directrice du TEC Brabant wallon. Une des plaintes qu’on reçoit régulièrement de nos usagers, c’est que le bus n’était pas à l’heure et qu’ils ont raté leur correspondance. C’est pourquoi, dès qu’on peut réaliser des aménagements permettant aux bus de respecter les horaires, on le fait en collaboration avec les Communes et le SPW."

Concrètement, l’actuelle bande vers Ottignies deviendra celle en site propre tandis qu’une nouvelle bande de circulation sera aménagée de l’autre côté, en lieu et place des poteaux d’éclairage actuels, près de la Dyle. Des arbres ont d’ailleurs déjà été coupés.

Coût de l’opération: plus ou moins 530000€.

Ce chantier aura un impact important sur la circulation vu que l’avenue sera mise à sens unique.

Déviations mises en place

Le plan de circulation mis en place par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pendant les travaux sur l’avenue des Droits de l’Homme. ©Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

"On va inciter les automobilistes venant de Court-Saint-Étienne à prendre la rue de la Station puis la rue de Franquenies et rejoindre la N25. S’ils continuent sur l’avenue des Combattants, ils seront invités à prendre l’avenue Reine Astrid, la rue des Deux-Ponts, la rue des Fusillés - qui sera mise à sens unique - puis l’avenue de Veszprém pour rejoindre le rond-point et monter sur la N238" , détaille l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo) qui sait qu’il n’y aura pas de miracle et que les embarras de circulation seront conséquents pendant les travaux.

La mise à sens unique débute ce lundi à 14h pour permettre aux gens de conduire leurs enfants à l’école en cette période d’examens, d’autant plus qu’il y a grève nationale ce jour-là et que les automobilistes devraient être plus nombreux sur la route.

Le chantier doit être terminé pour la rentrée scolaire qui a lieu le lundi 29 août.

Rue des Deux-Points en chantier début août

Ajoutons que la rue des Deux-Ponts sera en chantier début août et donc fermée à la circulation, ce qui ne va pas faciliter la tâche des automobilistes… Le plateau, défoncé, de cette rue ne sera cette fois pas refait mais remplacé par du bitume.

De son côté, la directrice du TEC Brabant wallon souligne que la bande en site propre créée sera bien utile pendant les travaux de la gare et de la gare des bus. Le permis est attendu pour cette année encore et les travaux devraient débuter l’an prochain. En ce qui concerne la gare des bus, elle passera de 8 à 16 quais. Pendant ce chantier, le site propre se transformera en gare des bus provisoire.