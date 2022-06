Vendée Arctique: trajet revu, pas de cercle polaire pour Denis Van Weynbergh, le marin d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Denis Van Weynbergh peu après le départ de la Vendée Arctique, dimanche dernier. ©Jean-Marie Liot / Alea / Vendée Arctique

Pourquoi? Car les conditions météorologiques s’annoncent très difficiles, avec notamment des vents moyens, dans la partie Nord-Est de l’Islande, de 40 nœuds (74km/h) voire même des rafales à plus de 50 nœuds (92,6km/h).

L’ancien parcours passait au-dessus de l’Islande et franchissait donc le cercle polaire arctique. ©Vendée Arctique

"Sur cette 2e édition de la Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne, nous voulions que les skippers puissent, pour la première fois, contourner l’Islande en coupant le cercle polaire arctique. Nous savions que ce parcours innovant et extrême était susceptible d’évoluer jusqu’au dernier moment en fonction des conditions météorologiques autour de l’Islande , explique, par communiqué, Alain Lebœuf, président de la SAEM Vendée. Après une étude approfondie de la situation de ces dernières heures avec la direction de course et notre expert météorologue, nous décidons une modification de parcours. C’est de notre responsabilité et le choix de la raison. Le devoir premier de tout organisateur est d’assurer la sécurité des marins. Comme je l’avais dit, nous ne ferons pas prendre de risques démesurés aux skippers."

«Les concurrents affronteront quand même des conditions difficiles»

Le nouveau trajet que doivent emprunter les marins. Ce jeudi, Denis Van Weynbergh se trouve au-dessus de l’Irlande. ©Vendée Arctique

Les 24 marins encore engagés - le Hongrois Szabolcs Weores a abandonné - ne feront donc pas le tour de l’Islande. Ils tourneront à hauteur de sa côte Est. Le parcours ainsi modifié passe à 3300 milles nautiques théoriques (6111,6km) contre 3500 milles (6482km) pour le tracé initial.

"En repartant vers le Sud, les concurrents affronteront quand même des conditions difficiles mais ils seront au portant (NDLR: c’est-à-dire que les vents viendront de l’arrière) et auront davantage de place pour choisir une route plus sécuritaire" , ajoute Francis Le Goff, le directeur de course.

Après un départ rapide, les navigateurs ont été confrontés à une dorsale avec très peu de vents, les mettant à rude épreuve. La situation s’est ensuite améliorée.

Ces conditions changeantes ont d’ailleurs permis aux bateaux d’ancienne génération à dérives droites, dont celui de Denis Van Weynbergh, les Laboratoires de Biarritz, de faire belle figure face aux bateaux à foils.

La course est pour l’instant menée par Charlie Dalin, deuxième du dernier Vendée Globe.

La Vendée Arctique est la première course qualificative pour le prochain tour du monde à la voile sans escale, ni assistance. Et l’objectif du Belge est bien là: être au départ du Vendée Globe en novembre 2024.