Trophées Incidences: bECO primé deux fois

Ce concours initié et porté par la Province du Brabant wallon – en partenariat avec CAP Innove et la Fondation pour les générations futures – a pour objectif d’encourager les initiatives en matière d’éco-innovation et de sensibiliser les Brabançons aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la société actuelle.

Lauréate dans la catégorie secteur public et éducatif, la mini-entreprise bECO a été doublement récompensée puisqu’elle a également été plébiscitée par le public.

Ce projet environnemental est porté par un groupe de six jeunes élèves du collège Cardinal Mercier. Ils ont lancé bECO en septembre 2021 dans le cadre de leur travail de fin d’études. Romain Lamouline en est le directeur financier. "Nous avions envie de réduire la quantité de déchets plastiques dans les océans, explique cet Ittrois âgé de 17 ans. Pour ce faire, nous recyclons le plastique HDPE2, c’est-à-dire celui qui constitue les bouchons de bouteilles, et nous le faisons fondre dans des grils à panini. Nous récupérons une pâte avec laquelle nous créons de nouveaux objets tels que des dessous de verres ou des bracelets.Nous essayons de mélanger les couleurs afin d’offrir un côté artisanal aux objets."

Trente kilos de bouchons en plastique récoltés

Romain et ses camarades de classe ont organisé trois récoltes cette année, grâce auxquelles ils ont pu récolter 30 kg de bouchons. "Nous avons vendu 150 sous-verre et une trentaine de bracelets cette année."

L’an prochain, ces six élèves de rhéto souhaitent transformer le statut de leur mini-entreprise en entreprise. "De cette manière, nous pourrons continuer notre activité tout en poursuivant nos études. Les 4000 € que nous avons gagnés grâce au trophée Incidence sont un vrai tremplin. Cela nous permettra d’investir dans du matériel plus performant pour améliorer notre volet production. À long terme, nous aimerions proposer des objets comme des planches à découper ou même, dans quelques années, pourquoi pas, des tables de jardin" , conclut le jeune homme.