La maison de repos publique se cherche toujours un site à Ottignies-Louvain-la-Neuve

On se souviendra pourtant que parmi les arguments avancés par Avenir pour débrancher la prise, il y avait le fait que les gros dossiers n’avançaient plus.

Du côté du CPAS, sa présidente, Marie-Pierre Lambert-Lewalle (Avenir), souligne que le dossier avance, "tranquillement" , ce qui est notamment dû à la crise des réfugiés ukrainiens, suite à l’invasion russe de leur pays, qui a capté le temps et les énergies de ses équipes.

Suite aux inondations, le site prévu est «tombé à l’eau»

Cela fait pas mal d’années qu’on parle de ce projet de maison de repos du CPAS de quelque 110 lits. En 2018, un site était choisi: derrière la Mégisserie et le bâtiment de TV Com, à Mousty. Mais le terrain a été touché par les inondations de juillet dernier et la localisation de la maison de repos a dès lors été logiquement remise en question.

"Il est clair que cette option est tombée à l’eau, si je puis dire , indique la présidente du CPAS. On doit maintenant choisir le lieu le plus propice pour installer cette maison de repos."

Parmi les pistes, la Sapinière, sur le site de l’ancienne gendarmerie, à Louvain-la-Neuve, est l’option qui tient la corde.

Ce terrain a le grand avantage d’appartenir à la Ville, de quoi faciliter un accord avec le CPAS pour le lui mettre à disposition.

La Région wallonne, qui a donné son accord pour la création de lits sur base de l’ancien projet, suivra-t-elle? "On n’a pas encore contacté la Région car on n’est pas sûr du lieu. Mais je ne pense pas que cela posera problème, du moment que le projet se situe sur la commune" , avance la présidente du CPAS.

Michaël Gaux, nouveau président du CPAS mardi prochain

Notons que dès mardi prochain, le dossier reviendra à Michaël Gaux (Avenir) qui, lors du conseil communal, deviendra le nouveau président du CPAS, Marie-Pierre Lambert-Lewalle démissionnant. Elle restera toutefois conseillère du CPAS.