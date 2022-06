Elle expose pour la première fois en galerie, à Louvain-la-Neuve

L’Ottintoise Nathalie Dandoy était plutôt inspirée par les peintures figuratives: " Mais, après avoir travaillé des natures mortes et des portraits pendant dix ans, je me suis lancée dans une exploration de la ligne et du trait. Depuis 2013, je fais des petits traits à l’encre acrylique pour réaliser mes tableaux. J’ai d’abord travaillé en noir et blanc. Depuis deux ans, je me suis lancée dans la couleur ", signale l’artiste.