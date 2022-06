Opération H2 O à Louvain-la-Neuve: «Se réautoriser à boire des softs en soirée»

L’opération avait été lancée l’an dernier pendant les jours blancs. Et vu le succès rencontré, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a donc décidé de remettre le couvert. D’autant plus que des gros rassemblements, l’an dernier et en début d’année, les vendredis soir, au parc de la Source avaient mené à des débordements. Cela avait obligé la Ville à adopter une ordonnance de police pour y restaurer le calme et y réguler la consommation d’alcool.

"Depuis cette ordonnance, il n’y a plus de grosses nuisances identifiées, même si on ne va pas parler trop vite, la fin des examens approchant et la météo s’annonçant bonne. Mais à côté de cet outil répressif, on a voulu retravailler sur le côté prévention et pérenniser l’opération H2O" , explique la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo).

L’opération a déjà débuté les vendredis soir de mai. Et dès ce vendredi et jusqu’au 24 juin, de 16h à minuit, les onze stewards engagés par la Ville sous contrat étudiant et formés par Univers Santé, seront à nouveau présents là où les jeunes se réunissent.

Distribution d’eau

Munis d’un sac à dos contenant de l’eau, ils iront de groupe en groupe pour proposer aux fêtards de se rafraîchir. "La distribution active d’eau est ce qui rend ce projet très intéressant. Alterner eau et alcool, c’est la méthode la plus efficace pour réduire les risques sur le moment même" , met en avant le directeur d’Univers Santé.

Martin de Duve voit un autre effet positif: "Qu’on ait 15, 20 ou même 40 ans, boire de l’eau en soirée, ce n’est pas toujours vu comme quelque chose de sexy. Cette distribution d’eau permet donc de changer cette représentation sociale et de réapprendre à boire de l’eau en soirée. On doit se réautoriser à consommer des softs en soirée."

Cette année, une attention particulière sera mise sur la gestion des déchets et la réduction des nuisances sonores, explique le responsable du service de Cohésion et Prévention sociales de la Ville, Steve Evrard. Des cendriers de poche réutilisables et des sacs-poubelle seront distribués pour que les lieux de fête ne se transforment pas en dépotoir une fois les jeunes partis, comme cela s’est déjà vu au lac ou au parc de la Source.

La question du retour de soirée

En fin de soirée, les jeunes seront aussi invités à raccompagner leurs amis.

Outre les stewards, deux éducateurs de l’AMO La Chaloupe seront présents pour écouter les jeunes en difficulté. L’association Modus Vivendi sera là les 17 et 21 juin pour parler prévention autour des risques liés à l’usage de drogues. Univers Santé sera de la partie du 20 au 24 juin pour accompagner les stewards face aux situations problématiques liées à une consommation excessive d’alcool. Enfin, les professionnels des réseaux de santé mentale Archipel et 107 seront sur place le 24 juin.

«Ne stigmatisons pas les jeunes qui ont soif de faire la fête»

Le vice-recteur aux Affaires étudiantes de l’UCLouvain, Philippe Hiligsmann, se félicite de cette initiative tout en ajoutant qu’il ne faut pas stigmatiser les jeunes qui ont été fort impactés, comme tout le monde, par la crise sanitaire. "Ils ont envie et soif de faire la fête. Cette opération peut contribuer à leur faire passer un cap et leur faire aussi comprendre qu’on peut faire la fête sans boire trop. Il faudrait également mener des actions de sensibilisation auprès des parents."

La bourgmestre indique que la police patrouillera pendant cette période chargée des jours blancs, mais qu’aucune consigne particulière n’a été donnée. "On ne cherche pas à disperser les rassemblements."

L’opération H2O reviendra fin août et tous les vendredis de septembre.

Alec Golard en concert le 24 juin suivi du film Hunger Games

Le 24 juin, la Ville organise une soirée gratuite et sans réservation sur la place des Wallons, à Louvain-la-Neuve.

Au programme, à 19h, un concert du Guibertin Alec Golard, le gagnant de The Voice Belgique 2022. "Quand on a pris contact avec lui, on ne savait pas encore qu’il remporterait l’émission" , sourit la responsable du service Culture, Dominique Bleeckx.

Ensuite, à 20h, projection sur écran géant du film Hunger Games .

Dans ce long-métrage de science-fiction sorti en 2012 et qui a révélé l’actrice Jennifer Lawrence, des jeunes sont amenés à s’entre-tuer dans un jeu de télé-réalité organisé par un gouvernement autoritaire…