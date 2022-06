L’exhibitionniste avait reçu des coups à Louvain-la-Neuve: «C’était traumatisant mais c’était un électrochoc»

Un peu plus que maintenu, en réalité. La police a été appelée sur les lieux par plusieurs personnes et le jeune homme qui s’était exhibé a reçu plusieurs coups. Il avait d’ailleurs une dent cassée, mais n’a pas voulu déposer une plainte pour cela. Entendu, ce néolouvaniste né en 1991 n’a pas nié avoir montré son sexe à une fille qui passait dans ce petit bois. Il contestait l’avoir suivie, mais a avoué dans la foulée avoir commis un autre fait du genre. Il est vrai qu’une autre femme avait raconté sur Facebook avoir été victime de tels agissements. Le jeune homme lui a écrit une lettre d’excuse. Se retrouvant sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel pour s’expliquer sur une prévention d’outrage public aux mœurs, il a joué carte sur table. "J’étais piégé dans mes souffrances, j’ai connu deux ans de dépression majeure, a-t-il expliqué. J ’avais suivi un séminaire de développement personnel, je n’ai pas su gérer les informations et j’ai connu du stress, un sentiment d’impuissance dans la vie, une très mauvaise gestion des émotions. Après les faits, je me suis fait casser la figure. C’était traumatisant mais c’était un électrochoc: j’ai renoué avec ma famille, j’ai osé parler à des amis, j’ai découvert que j’étais capable d’affronter la situation."

Pas seul puisque le jeune homme est désormais suivi par une thérapeute. Le ministère public, lors des réquisitions, a indiqué que la poursuite de ce suivi était la meilleure chose qui pouvait arriver au prévenu, et ne s’est dès lors pas opposé à une suspension probatoire du prononcé.

"Je suis heureux d’entendre un réquisitoire modéré dans une époque 'Balance ton porc', a plaidé l’avocat de la défense. M on client était atteint d’un trouble psychiatrique, il en a pris conscience violemment, il a perdu une dent… Mais il a décidé le jour même de s’attaquer à ce problème. Il a écrit à la partie civile pour s’excuser, il s’est engagé à ne plus recommencer et sa thérapeute atteste d’une évolution favorable."

Le jugement a été rendu mardi: le prévenu s’en tire avec la suspension du prononcé, à condition de continuer son suivi thérapeutique.