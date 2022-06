Le Musée L invite à un voyage émerveillant à travers l’histoire de la création humaine sous toutes ses formes. Au cœur d’un lieu qui suffit déjà à laisser pantois, les six étages d’ exposition permanente invitent à observer, découvrir et savourer des œuvres d’art exceptionnelles. Des objets de toutes les époques cohabitent avec des œuvres d’artistes célèbres tels que Magritte, Goya, Miro ou encore Delvaux.

Trois labs vous permettront également de découvrir différents thèmes par des jeux, observations et manipulations. Lieu de savoir et de culture, le Musée L invite simplement à créer, à dessiner ou même se détendre. Une activité à ne pas manquer pour en apprendre plus sur notre histoire et sur nous-mêmes.