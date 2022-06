Cet outil doit déterminer les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme aux alentours du centre commercial. Les autorités communales s’étaient lancées dans sa création suite au résultat de la consultation populaire, qui s’est tenue il y a quasiment 5 ans jour pour jour, sur le projet d’agrandissement du centre commercial du groupe français Klépierre, à la fois au-dessus des quais de la gare, à la fois vers la station-service.

Le 11 juin 2017, 6958 citoyens d’Ottignies-Louvain-la-Neuve de 16 ans et plus y avaient pris part, soit 26,17% de la population en âge de voter. Et parmi celles-ci, 79,3% ont voté contre le projet.

Le 12 septembre 2017, le conseil communal adoptait l’avant-projet de SOL dont l’objectif global est de créer un quartier vivant et multifonctionnel avec du logement, des bureaux, du commerce aussi. Cela avait pour effet de geler, pendant trois ans, les demandes de permis qui auraient été faites sur la zone.

Mais très vite, il est apparu qu’il faudrait plus de temps pour concrétiser ce SOL. Toutefois, aucune demande n’a été introduite depuis. Et ajoutons qu’aucun délai n’est prescrit pour la réalisation de cet outil urbanistique pour autant que le processus avance.

Adoption du projet de SOL attendue en septembre

Ce qui est le cas à Louvain-la-Neuve, même si c’est (beaucoup) plus lent que prévu. Il a été question que le conseil communal adopte un projet de SOL fin de l’année dernière. Désormais, on parle du conseil de septembre.

"Il est quasi finalisé et on aurait espéré pouvoir le présenter au conseil de juin. Mais ce sera un peu juste, ce sera donc pour septembre" , précise la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo).

«Réaliser le SOL en 3 ans était illusoire»

Cette dernière reconnaît que c’est plus long qu’imaginé. "Ce SOL est l’un des premiers à avoir été lancé en Wallonie. Les schémas d’orientation locaux succèdent aux plans communaux d’aménagement (PCA) et on se rend compte, la Région aussi, qu’un SOL n’est pas un outil simple. C’est une autre manière de travailler, avec des objectifs urbanistiques, ce qui demande un travail de formulation pointu. Ce document sera utilisé par les promoteurs et il faut donc qu’il n’y ait aucun flou pour qu’il ne prête pas à confusion ou à interprétation. Réaliser ce travail en 3 ans était illusoire (NDLR: outre la complexité de la zone avec de multiples enjeux et attentes, il y a aussi eu les élections communales de 2018 sans oublier la crise Covid) . Mais je serai contente de le voir aboutir."

Et si au début du processus, la bourgmestre a pu ressentir une levée de boucler, ce n’est plus le cas actuellement, assure-t-elle. "Il y a des points plus compliqués mais plus d’opposition forte. On a eu des contacts il y a un peu plus d’un an avec Klépierre et Wilhelm & Co. Ils ont des projets sur la zone, plus les mêmes (NDLR: faire du logement, ce n’est pas le core business de Klépierre qui d’après un article du Trends/Tendances du 25 mai dernier chercherait d’ailleurs à vendre l’option qu’elle possède pour bâtir au-dessus des quais) . Une extension du centre commercial telle qu’envisagée n’est plus possible, le SOL ne le permettra pas et la crise Covid a aussi changé la donne. Ils sont revenus avec des questions. C’était intéressant de voir comment ceux qui pourraient opérationnaliser ce SOL le lisent. On a aussi vu l’UCLouvain, propriétaire des terrains."

Encore un long parcours

Une fois le projet de SOL adopté par le conseil communal, il passera à l’enquête publique. Suivant les remarques, il pourrait être adapté avant que le conseil communal n’adopte définitivement le SOL. Ensuite, le ministre régional de l’Aménagement du territoire doit approuver la décision du conseil. Le SOL de L’esplanade a donc encore un long parcours qui l’attend mais 2023 devrait être l’année de son entrée vigueur.