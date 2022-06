Le tout avec une philosophie propre: créer du lien et des échanges afin que les cultures se mêlent et s’enrichissent l’une l’autre. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Placet met un point d’honneur à accueillir des personnes venues de tous les continents.

"On propose des dizaines d’activités tout au long de l’année, explique David Amram, coordinateur du Centre d’expression de créativité du Placet. Cela va des projets culturels aux projets sociaux, citoyens, intergénérationnels. Le but est de toucher tous les publics, que les gens se rencontrent, quelles que soient leurs origines. C’est d’ailleurs pour ça qu’il est important, à nos yeux, d’intégrer également les habitants de Louvain-la-Neuve à nos activités. On propose également des stages pour enfants en période extrascolaire.Le tout avec, toujours, cette envie de proposer des activités peu coûteuses afin que l’argent ne soit jamais un frein."

Véritable carrefour des cultures, on l’aura compris, le Placet organisera donc sa deuxième Semaine interculturelle, du 25 au 30 juin. La première avait eu lieu l’année dernière, à la même époque. "Une belle manière de finir l’annéeacadémique de manière festive, à un moment où l’on ressort de chez soi, où les étudiants terminent leurs examens, etc."

Le samedi 25 juin, une brocante se tiendra sur la place jouxtant le Placet, rue des Sports. "Cette brocante, qui avait bien fonctionné l’année dernière, c’est un peu comme un prétexte pour permettre aux gens du quartier de sortir de chez eux et de se rencontrer. Le concept de la brocante, c’est typiquement belge à la base. Donc, on veut jouer la carte de l’interculturalité. Et à côté de cela, diverses activités sont prévues pour les petits et les plus grands.On aura également des artistes de rue qui viendront proposer leurs spectacles, dont deux musiciens – le Sénégalais Sega Bar et le Belge Joachim – volontairement choisis pour leurs musiques du monde."

Le mardi 28 juin, place à la "Journée de l’Amérique latine". Avec en première partie de journée, un cycle de conférences sur le thème de la décolonialité. Suivront des animations destinées à tous les publics: concerts, expositions, stands d’association, etc.

Enfin, le jeudi 30 juin, ce sera la "Journée des indépendances" et plus particulièrement celles du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Là aussi, des conférences sont prévues avant des animations plus festives: danses, concerts, spécialités culinaires, etc.

"En 2021, pour la première édition, on avait constaté un grand enthousiasme de la part des gens qui nous avaient rejoints. En cette année, alors que l’on peut de nouveau aller librement à la rencontre les uns des autres, on espère vivre de nouveaux beaux moments d’échange, festifs et pleins de convivialité", conclut David Amram.

Infos et programme complet: www.placet.be